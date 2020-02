Qui est le thérapeute de Randall, le Dr Leigh, et pourquoi son visage n’est-il pas affiché dans les «nuages»?

Après un voyage cathartique dans la cabane, Randall (Sterling K. Brown) a finalement décidé de demander une thérapie dans This Is Us Season 4, Episode 15. La première session du conseiller municipal a été l’un des principaux points focaux de l’épisode, intitulé «Nuages». Cependant, l’équipe de This Is Us a consciemment choisi de ne pas montrer le visage de la thérapeute de Randall, le Dr Leigh (Pamela Adlon), car les scènes ont été tournées presque entièrement de son point de vue. Mais pourquoi prendre cette décision? Le drame NBC a bien été mis sous la peau des fans qui regardaient de chez eux – mais c’était peut-être le point.

Randall commence la thérapie dans «This Is Us» Saison 4, épisode 15

Sterling K. Brown dans le rôle de Randall dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Avant que Randall ne se rende à sa séance de thérapie dans «Clouds» le 25 février, Beth (Susan Kelechi Watson) exprime à quel point elle est fière de son mari pour avoir fait le premier pas. Il ne semble pas partager la même excitation. Pendant ce temps, Beth discute de la possibilité d’obtenir un iPhone pour Annie (Faithe C. Herman). Mais Randall n’est pas d’accord.

Plus tard, Randall est vu en train d’examiner tous les aspects de la salle d’attente du Dr Leigh – et il n’est pas impressionné. Puis, au début de la session, Randall admet fièrement qu’il est un «homme émotif» et éteint son téléphone, ouvrant sur le rendez-vous de suivi de Rebecca (Mandy Moore) pour son diagnostic de déficience cognitive légère. Cela dit, Randall dit que la santé de Rebecca n’est pas la raison pour laquelle il suit une thérapie.

En réponse, le thérapeute de Randall lui demande pourquoi il est là. Il admet qu’il souffre d’anxiété et a été hospitalisé pour des crises de panique. Randall suggère également qu’il est en thérapie parce que Beth pense que l’histoire se répétera après qu’un homme est entré par effraction dans leur maison. Mais en fin de compte, il veut des «mécanismes d’adaptation».

Le Dr Leigh intervient et demande plus d’informations sur son patient. Randall se penche ensuite sur l’histoire depuis le début – son histoire d’adoption. Cependant, le thérapeute de Randall le sait déjà. Elle l’arrête et révèle qu’elle a entendu l’histoire de ses discours de campagne. Cela ne convient pas au conseiller municipal.

Alors que la séance de thérapie avance, Randall parle de sa famille – à savoir Rebecca. Encore une fois, il dit qu’il n’est pas là à cause de sa mère, mais plutôt parce qu’il a des problèmes de contrôle. Le Dr Leigh évoque que Randall essaie de contrôler la conversation et de l’empêcher de parler de Rebecca.

Ensuite, en arrière-plan, il y a un bruit grésillant constant de café coulant au fond d’une cafetière chaude. Cela agace Randall, mais il ne l’admettra pas. Pendant ce temps, Randall reçoit un SMS disant que Kevin (Justin Hartley) amènera Rebecca à son rendez-vous de suivi. “Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?” Dit Randall alors que le café grésille encore une fois.

Finalement, Randall fait une diatribe. Il critique Miguel (Jon Huertas) pour avoir manqué les signes que Rebecca a affichés pendant des mois. Il appelle Kevin et pense que son frère perdra le fil du temps et a oublié le rendez-vous. Randall dit qu’il comprend et accepte ses propres défauts et déclencheurs. Il pense également que sa famille se serait effondrée sans lui. Le Dr Leigh remet en question cette déclaration et Randall sort.

Quand Randall rentre chez lui, il dit à Beth qu’il ne veut pas continuer la thérapie. Mais Beth avoue qu’elle a besoin de lui pour le faire. Elle a acheté du gaz poivré parce qu’elle a peur de quitter le studio de danse la nuit. Elle prend également des pilules pour l’aider à dormir la nuit. Pendant ce temps, elle a obtenu Annie l’iPhone parce qu’elle a besoin de savoir où se trouve sa fille. Beth a peur et elle ne peut pas partager le fardeau avec Randall parce qu’elle a peur qu’il craque. Elle a besoin de lui pour continuer.

La conversation de Randall avec Beth est un appel au réveil. Il revient en thérapie et s’excuse. Enfin, les fans de This Is Us voient le visage du thérapeute de Randall. Maintenant, le travail commence.

Les producteurs exécutifs de «This Is Us» expliquent pourquoi le thérapeute de Randall n’est pas montré avant la fin

En parlant avec Entertainment Weekly après la saison 4 de This Is Us, l’épisode 15 a été diffusé sur NBC, les producteurs exécutifs Elizabeth Berger et Isaac Aptaker ont exploré la thérapeute de Randall et pourquoi le Dr Leigh n’a pas été montré jusqu’à la fin.

«Cela était dû en grande partie à ce que Sterling peut faire en tant qu’interprète», a déclaré Berger. “Alors que nous parlions de cela, nous avons commencé à réaliser qu’il serait tout simplement incroyable de rester dans ces longues prises avec Sterling où vous entrez dans sa psychologie.”

Elle a poursuivi: «Vous le regardez tourner ses mots encore et encore dans son esprit. Et parce que Sterling est le type d’acteur qui peut le faire et vivre dans ces prises de quelques minutes, nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de le faire de cette façon. “

Berger a ensuite partagé qu’Adlon était «totalement à bord» avec la décision de ne montrer le Dr Leigh que dans les derniers instants de l’épisode.

“Elle est drôlement drôle. Elle me disait: «Tu veux dire, je n’ai pas à mémoriser mes répliques? C’est formidable », a déclaré Berger. “Mais elle était un grand sport à ce sujet et totalement, totalement compris pourquoi cela fonctionne pour cet épisode.”

Pamela Adlon reviendra-t-elle dans «This Is Us» en tant que thérapeute de Randall, le Dr Leigh?

Toujours en train de parler avec Entertainment Weekly, Berger a confirmé qu’Adlon reviendrait en tant que thérapeute de Randall dans un futur épisode de This Is Us.

“Quand elle reviendra, vous pourrez voir ce qu’elle peut faire”, a déclaré le producteur exécutif. «Et cette femme est incroyable avec Sterling. Donc, c’est vraiment juste une combinaison très excitante, les deux. “

Pendant ce temps, Aptaker a taquiné l’épisode à venir, révélant que les fans verront correctement le Dr Leigh interagir avec Randall.

“Nous avons un épisode de thérapie à venir qui plonge vraiment, vraiment dans la psychologie de Randall d’une manière intéressante”, a déclaré Aptaker. “Nous ramenons Pam, avec qui tout le monde a passé un si bon moment, et nous avons été ravis de pouvoir la prendre pour quelques-uns – quand vous voyez réellement son visage!”

Il a ensuite ajouté que l’épisode This Is Us ne ressemblera à aucun autre.

“Je ne veux pas en dire trop à ce sujet, mais elle commence à sonder la psychologie de Randall et ce qui le rend très intéressant,” a déclaré Aptaker. “Il lance l’un de nos épisodes les plus conceptuels que nous ayons jamais réalisés dans la série.”

Lire la suite: “This Is Us”: Pourquoi de nombreux fans croient que “The Cabin” est le meilleur épisode de toute la série