Qui est le vizir dans The Protector? L’identité du nouveau méchant de la saison 3 est cachée dans le passé – HITC

Le méchant de la saison 3 de The Protector a des liens avec le passé de Protector.

Netflix est peut-être mieux connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais alors que la concurrence dans le monde du streaming continue d’augmenter, nous avons commencé à voir de plus en plus de films et de séries télévisées internationaux pour plaire davantage à Netflix. public mondial.

L’une des séries internationales les plus en vue est la Turquie, The Protector.

La série dramatique fantastique est arrivée sur Netflix en 2018 et maintenant, en mars 2020, la troisième saison tant attendue est arrivée et pour le casting de personnages de The Protector, une énorme nouvelle menace est apparue.

* Spoilers à venir pour la saison 3 de The Protector *

The Protector saison 3

Le Protecteur raconte l’histoire de Hakan, un habitant ordinaire d’Istanbul dont la vie est bouleversée lorsque son père est tué et il découvre une chemise mystérieuse qui lui donne les pouvoirs d’un ancien guerrier connu sous le nom de Protecteur.

La saison 3 de The Protector, qui a été publiée le 6 mars 2020, poursuit l’histoire de Hakan en guise de remède au virus qui menaçait Istanbul lors de la saison 2.

Cependant, peu de temps après, une toute nouvelle menace émerge à Istanbul, un mystérieux ennemi connu sous le nom de Vizir.

Qui est le vizir?

Le vizir se révèle être le chef des sept immortels déterminés à prendre le contrôle de la ville d’Istanbul.

L’identité du vizir est bien cachée tout au long de la saison 3 de The Protector mais, dans le dernier épisode, il est révélé qu’ils se cachent depuis toujours.

Nisan, qui a aidé à créer le vaccin contre le virus qui menaçait Istanbul au début de la saison 3, est révélé dans le final comme le sinistre vizir.

Son plan est révélé dans les derniers instants de la finale de la saison quand elle et ses subalternes parviennent à infiltrer les esprits de la population d’Istanbul, les tournant contre le Protecteur.

Secrets du passé

Ce qui est encore plus choquant, cependant, c’est que le vizir et le protecteur étaient des amoureux dans les temps anciens et que le premier protecteur a trahi et assassiné le vizir

En conséquence, le protecteur a créé un diable de puce sur l’épaule du vizir, ce qui a conduit ce dernier à se venger.

La saison 3 de The Protector se termine avec Hakan en fuite et sautant dans le Bosphore pour échapper à la horde d’esclaves mentaux et refaire surface pour se retrouver dans le corps du premier protecteur.

Les saisons 1 à 3 de The Protector sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix alors qu’une quatrième saison a déjà été confirmée.

