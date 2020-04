Qui est Lee Rodriguez? Âge de la star Never Have I Ever, Instagram et rôles précédents – HITC

Never Have I Ever est arrivé sur Netflix, alors faisons connaissance avec Lee Rodriguez.

Vers la fin des années 2010, nous avons vu de superbes comédies pour adolescents faire surface.

Parmi les faits saillants notables, mentionnons Booksmart, À tous les garçons que j’ai aimés avant et Love, Simon. C’est formidable de voir des cinéastes adopter une approche aussi chaleureuse et fraîche du conte de la maturité, et heureusement, nous voyons plus d’efforts faire exactement cela.

Maintenant, le public est invité à découvrir Never Have I Ever sur Netflix.

Créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, cette série de 10 épisodes se concentre sur Devi Vishwakumar (joué Maitreyi Ramakrishnan) qui veut juste avoir une expérience adolescente normale.

À travers son personnage et ses amis, le spectacle explore un certain nombre de thèmes courants, de la famille à la sexualité. Le casting est formidable, mais soulignons Lee Rodriguez un instant…

Lee Rodriguez joue dans Never Have I Ever

Le personnage de Fabiola est interprété par le merveilleux Lee Rodriguez.

Selon IMDb, Never Have I Ever lui a donné l’opportunité d’assumer son premier rôle majeur. Auparavant, elle a joué Naomi dans un épisode de Grownish en 2018 et Bea dans quelques épisodes de Class of Lies la même année.

Dans une interview avec Teen Vogue, elle a évoqué les expériences de Fabiola se réconciliant avec sa sexualité et s’approchant de l’ouverture aux parents: «C’est une histoire très importante à raconter aux jeunes, en particulier à certaines personnes qui vivent cela et qui ne le font pas nécessairement savoir comment. “

Elle a ajouté: “[I hoped] juste pour leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls et peut-être, espérons-le, leur donner le courage de pouvoir le faire eux-mêmes Pour remettre en question leur propre sexualité et peut-être être ouvert à ce sujet et ne pas en avoir honte. »

En parlant de représentation, elle a également pris la parole: «Il est important de pouvoir se voir à l’écran. C’est si important pour les jeunes filles qui grandissent de pouvoir se voir et de dire: «Hé, je peux le faire aussi.»

Il convient également de noter qu’elle est une musicienne passionnée et qu’elle espère dévoiler bientôt de la musique!

Suivez Lee Rodriguez sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Lee dans Never Have I Ever et que vous avez envie de vous tenir au courant des projets à venir, etc., cela vaut la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @leerodriguezz; elle compte actuellement un peu moins de 4 500 abonnés.

Il existe un certain nombre de publications liées à Never Have I Ever, ainsi qu’une gamme de clichés élégants à consulter, y compris certains avec ses co-stars.

Quant à son âge, elle a 20 ans!

Elle a posté en novembre 2019 pour célébrer son vingtième anniversaire avec un cliché sous-titré: “J’ai tourné le soleil 20 fois.”

