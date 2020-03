Qui est l’épouse de Nik Wallenda? Le duo effectuera des cascades dangereuses sur un volcan actif

À la fin de la journée du 4 mars, l’antenne aérienne, Nik Wallenda, aura accompli son plus grand exploit à ce jour. L’artiste de septième génération se promènera sur un fil de fer à travers le volcan Masaya actif au Nicaragua. La femme de Nik est sur le point d’exécuter sa propre performance. Qui est-elle et depuis combien de temps fait-elle partie de la tradition Wallenda?

Le coup volcanique de Nik Wallenda marque sa marche la plus longue et la plus longue à ce jour

Nik Wallenda et Erendira Wallenda participent à la Winter Press Tour 2020 d’ABC Television | Michael Tran / FilmMagic

Bien que Nik Wallenda soit né dans une famille de voltigeurs, de marcheurs en fil de fer, d’acrobaties, de dresseurs d’animaux et de personnes fortes, Volcano Live! Avec Nik Wallenda marque la marche la plus longue et la plus longue du pro à ce jour.

Après des promenades réussies sur Times Square et les chutes du Niagara, Nik a commencé à se préparer à marcher sur le volcan actif à seulement 1,00 pied sous son câble d’un pouce. Selon plusieurs sources, l’artiste s’est entraîné avec un filtre et un masque à oxygène qui a ajouté 13 livres d’air comprimé à son poids.

“C’est un gros problème car cela ajoute plus de volume”, a-t-il déclaré à USA Today, notant que le poids de son poteau d’équilibrage est de 40 livres. «En fait, mon dos a souffert plus que jamais parce que cela me tire en arrière. J’ai donc ajouté plus de stress et plus de volume, ce qui signifie que s’il y a des vents, je suis moins aérodynamique. “

Le masque qu’il portera pendant la marche dépend des gaz omis par le volcan, et il aura un harnais de sécurité, selon la demande d’ABC malgré la tradition de sa famille de s’en passer.

“C’est pour ABC. C’est ce que c’est. Ce sera la même chose que Times Square », a-t-il dit, se référant aux attaches que lui et sa sœur, Lijana, portaient après sa blessure presque mortelle en 2017. ABC avait également besoin d’un harnais pour sa marche des chutes du Niagara en 2012. Les promenades non attachées précédentes étaient couvertes par d’autres réseaux.

La longueur de la marche de Nik sera déterminée par le volcan. Au cours du même événement, la femme de Nik effectuera sa propre cascade non divulguée, ce qui est doublement éprouvant pour le mari et la femme.

Qui est la femme de Nik Wallenda?

En 2017, la femme de Nik, Erendira Wallenda (née Erendira Vazquez), a piloté un hélicoptère à 300 pieds de haut dans les airs et suspendue par ses dents à un cerceau aérien. Le coup a valu à Erendira un record du monde pour la plus haute suspension au-dessus de l’eau.

Les cascades ne sont pas nouvelles pour Erendira, qui joue avec sa famille le Flying Vazquez depuis qu’elle a neuf ans. Elle et Nik se sont rencontrés quand ils étaient enfants. Ils sont mariés depuis 1999 après que Nik a proposé une corde serrée. Le couple a trois enfants – Yanni, Amadeus et Evita.

Nik et Erendira se produisent ensemble depuis deux décennies.

Le 28 février, Erendira est allée sur Instagram pour dire que l’événement sur le volcan comprendrait: “Le plus grand coup que Nikolas et moi ayons jamais fait ensemble.” Quant à ce que cela signifie exactement, Nik est très discret sur ce qu’Eredira a dans sa manche.

“Vous n’aurez qu’à vous connecter et regarder”, a-t-il déclaré. «Elle est venue vers moi le mois dernier et m’a demandé de faire quelque chose. Elle fait donc son propre truc, et je fais mon propre truc. “

Que pense Nik de la performance d’Erendira sur le volcan?

Lors d’une apparition sur TMZ Live, Nik a révélé que cette promenade était plus stressante que les autres en raison du cascadeur d’Erendira sur le même volcan. L’artiste a admis qu’il ne pourrait pas accéder au même espace de tête que d’habitude, par crainte de la sécurité d’Erendira.

Nik a également déclaré que tout ce qu’Erendira faisait était «sa tentative la plus dangereuse jamais réalisée et établirait un record du monde». Les deux cascades sont tout aussi dangereuses. Nous devrons attendre et voir comment tout cela se passera.

Volcano Live! Avec Nik Wallenda diffusé le 4 mars à 20 h sur ABC.