Qui est l’étoile montante Luke Eisner? Explorez l’âge de l’acteur Netflix, Instagram et les rôles précédents! – HITC

Netflix est de retour dans le genre rom-com avec Tall Girl mais qui est amoureux, Luke Eisner?

En plus d’offrir de nombreux contenus nouveaux et originaux à ses abonnés, Netflix montre également sa capacité à devenir un terrain d’essai pour les talents d’acteurs émergents.

Pour certains des contenus à faible budget du service de streaming, de nouveaux acteurs et des acteurs à venir sont rédigés et cela pourrait s’avérer être le tremplin dont de nombreux acteurs ont besoin pour continuer à apparaître dans des choses plus grandes et meilleures.

Un tel acteur qui correspond à ce morceau est Luke Eisner de Tall Girl qui joue un rôle principal dans la comédie romantique du lycée.

Tall Girl sur Netflix

La grande fille de Netflix raconte l’histoire d’une écolière de 6’1 du nom de Jodi. Sa taille devient son facteur déterminant à l’école et se heurte à l’intimidation, au ridicule et à autant de blagues stéréotypées que possible dans un film d’une heure et quarante minutes.

L’une des principales préoccupations de Jodi à l’approche de la saison des bal est qu’elle n’a aucune chance de trouver une date jusqu’à ce que, c’est-à-dire une grande et belle étudiante en échange étranger du nom de Stig, non pas celle de Top Gear, fasse une apparition à l’école .

Tall Girl est arrivée sur Netflix le vendredi 13 septembre 2019.

Qui est Luke Eisner?

Luke Eisner est l’acteur prometteur qui endosse le rôle de cet énigmatique nouvel étudiant d’échange, Stig Mohlin.

Le cadre 6’2 d’Eisner et ses longues mèches blondes font de lui le candidat idéal pour être étudiant en échange, en particulier scandinave.

Outre sa carrière d’acteur à part entière, Eisner est également mannequin et musicien et est la moitié du duo de musique VOILÀ, aux côtés du musicien britannique Gus Ross.

Lors de la première sortie de Tall Girl, Luke Eisner ne comptait que 30000 abonnés sur Instagram, mais son nombre de followers s’élève désormais à plus de 727000 fans, en avril 2020.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans quoi d’autre Luke Eisner était-il?

L’acteur américain fait ses premiers pas dans le monde du théâtre. Dans Tall Girl, Luke Eisner, 23 ans, n’apparaît que dans son troisième rôle d’acteur, selon IMDb.

Sa carrière d’acteur a commencé plus tôt en 2019 avec un rôle dans The Goldbergs d’ABC avant de passer dans une autre série de Netflix, Family Reunion, qui a chuté en juillet.

Le prochain rôle d’Eisner est un rôle signalé dans une série télévisée connue sous le nom de Timeline, mais il y a peu de détails sur l’émission disponibles en ligne.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez regarder Luke Eisner maintenant dans Tall Girl de Netflix, qui est diffusé sur Netflix depuis septembre 2019.

Dans d’autres nouvelles, quand l’épisode 6 de The Mandalorian sera-t-il sur Disney + UK? Combien d’épisodes expliqués!