Qui est Lex Scott Davis? Quiara est la reine de The L Word: Generation Q – HITC

Le public tombe rapidement amoureux de l’actrice éblouissante.

Lex Scott Davis est la nouvelle obsession des fans de The L Word.

Vous ne voyez pas d’éloges comme ça tous les jours… mais là encore, nous imaginons qu’elle le fait!

C’est toujours excitant quand un spectacle bien-aimé est ressuscité de manière inattendue. Nous l’avons vu à quelques reprises récemment, avec l’exemple le plus excitant (et certainement inattendu) de Twin Peaks.

Cependant, les fans de The L Word ont également eu l’occasion de raviver leurs relations avec des favoris de longue date ces derniers temps. La série à succès de Showtime a duré six saisons sensationnelles de 2004 à 2009. Elle s’est plutôt bien terminée, mais évidemment, lorsque vous vous attachez à des personnages, il est inévitable que vous les manquiez.

Les fans de Diehard espéraient une nouvelle saison depuis des lustres, et leurs prières ont été exaucées avec la série suivante The L Word: Generation Q. Elle nous réunit avec d’anciens favoris, mais ce sont les nouveaux venus qui ont suscité le plus de discussions…

Lex Scott Davis dans The L Word: Generation Q

Lex Scott Davis joue le personnage de Quiara dans The L Word: Generation Q.

C’est la femme de Shane.

Un certain nombre de fans se sont tournés vers Twitter pour souligner leur obsession pour l’actrice américaine de 28 ans. Découvrez une sélection de tweets adorateurs:

Lex Scott Davis: Films et séries télé

Où l’avons-nous vue auparavant?

Eh bien, selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un court-métrage de 2014 appelé Two Strangers, suivi de près par un autre court-métrage appelé Colorblind, dans lequel elle a joué le rôle de Lili.

Son premier rôle à la télévision est venu un an plus tard dans The Exes (elle a joué Waitress). Elle continuerait à jouer dans un épisode d’une série appelée Tales (Angie), mais son plus grand rôle à la télévision était dans Training Day, qui l’a vue reprendre le personnage d’Alyse Craig sur huit épisodes.

Vous, les fans d’horreur, pouvez également la reconnaître comme Nya dans la suite de 2018 The First Purge, mais si les films effrayants ne sont pas votre truc, vous vous souviendrez peut-être qu’elle a joué la Géorgie dans le thriller d’action SuperFly qui est sorti la même année. D’autres rôles au cinéma incluent Keisha James dans Foster Boy, ainsi que des parties à venir dans des efforts tels que Sweet Girl, For Love et Son of the South.

SAN DIEGO – «Le panneau de purge» – Photo: Lex Scott Davis –

Suivez Lex Scott Davis sur Instagram

Si vous êtes fan, vous savez quoi faire…

Vous pouvez trouver Lex sur Instagram à @scottyeye; elle a actuellement un énorme 116k followers.

Dans un article sur son rôle dans The L Word: Generation Q, elle a écrit: «La semaine dernière, j’ai entendu que certains d’entre vous ont ENFIN été présentés à Quiara… gardant cela secret depuis si longtemps !! Ravi de faire partie de la nouvelle génération de #TheLWord sur #Showtime. Branchez-vous dimanche (demain) pour @sho_thelword pour voir s ** t devenir hors de contrôle… dans le bon sens bien sûr. “

Elle est géniale dans la série, et maintenant nous avons des nouvelles de son renouvellement, nous avons hâte de passer encore plus de temps de qualité avec Quiara!

Dans d’autres nouvelles, qui est la star de The Stranger Brandon Fellows?