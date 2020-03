Qui est Liv Lisa Fries? Rencontrez l’actrice allemande sur Instagram! – HITC

Babylon Berlin est de retour sur Sky Atlantic avec un casting de talents allemands dont Liv Lisa Fries.

Sky Atlantic est peut-être mieux connu pour importer des drames américains de renom comme Game of Thrones et Westworld, mais la chaîne propose en fait plus de spectacles que beaucoup ne le pensent.

L’un des plus grands succès de ces dernières années a été la série allemande Babylon Berlin qui vient d’arriver sur Sky Atlantic ici au Royaume-Uni pour sa troisième série.

Le spectacle suit le personnage de Gereon Rath, un vétéran de la Première Guerre mondiale devenu détective de police, en 1929 à Berlin, dans la période précédant l’une des décennies les plus turbulentes de l’histoire de l’humanité.

Le personnage de Charlotte Ritter, interprété par l’actrice allemande Liv Lisa Fries, est sans doute le vol du spectacle.

Babylon Berlin saison 3

La saison 3 de Babylon Berlin est arrivée sur Sky Atlantic le 6 mars avec une double facture, un calendrier de sortie que la saison de 12 épisodes devrait suivre.

L’histoire de la nouvelle série commence à l’automne 1929, peu de temps avant que tout ne plonge rapidement dans le chaos lorsque nous atteignons le mardi noir, le jour du Wall Street Crash, le 24 octobre.

Rencontrez l’actrice de Charlotte Ritter Liv Lisa Fries

Alors que Gereon Rath est peut-être la tête de série, Charlotte Ritter, détective de police plein d’espoir, clapet et prostituée occasionnelle, prend plus de vedette dans la saison 3 alors qu’elle cherche à franchir une nouvelle étape pour devenir la première femme détective de Berlin.

Charlotte Ritter est jouée dans la série par l’actrice allemande Liv Lisa Fries qui a été projetée à la renommée internationale grâce à son rôle dans la série.

Née le 31 octobre 1990, l’actrice de 29 ans a gagné un culte après être apparue sur Babylon Berlin avec son compte Instagram qui compte 31 000 followers.

Liv Lisa Fries: Films et TV

Alors que son plus grand rôle à ce jour est évidemment Babylon Berlin, Liv Lisa Fries agit en fait depuis 2002 quand, à l’âge de 12 ans, elle est apparue dans le téléfilm allemand Liebling, avec die Hühner ins Bett.

Le jeu n’était pas à l’origine ce que Liv Lisa Fries avait prévu, cependant, car elle a étudié la philosophie et les sciences littéraires à l’université avant de finalement abandonner alors que sa carrière d’actrice commençait à décoller.

Après avoir fait ses débuts en 2002, Liv Lisa Fries a continué à apparaître dans près de 40 rôles d’acteur, dont la plupart sont venus dans des films et séries télévisées allemands tels que Zurich, Add a Friend et The Wave.

Alors que son plus grand rôle vient évidemment à Babylone Berlin, le public anglophone la connaîtra probablement mieux grâce à la série télévisée américaine Counterpart où elle est apparue aux côtés de J.K. Simmons dans l’émission 2017 sur le réseau Starz.

Babylon Berlin, avec Liv Lisa Fries, continue sur Sky Atlantic le vendredi soir à 21h jusqu’à la fin de la saison le 10 avril, à condition que nous recevions une double facture chaque semaine. Les 12 épisodes de Babylon Berlin sont également disponibles en streaming sur Now TV.

