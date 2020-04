Qui est Maitreyi Ramakrishnan? Découvrez l’âge de la star de Netflix, Instagram et ses précédents rôles – HITC

Netflix a toujours été bon pour offrir aux acteurs émergents une chance de briller et cela peut certainement être dit pour Maitreyi Ramakrishnan.

Le monde étant actuellement totalement bloqué, nous sommes nombreux à devoir passer beaucoup plus de temps à la maison que d’habitude.

En conséquence, Netflix s’avère être un véritable sauveur pour beaucoup, car le service de streaming a continué de sortir des films et de la télévision, ajoutant à son catalogue de contenu en constante évolution.

Non seulement cela, mais le type de contenu proposé est extrêmement diversifié avec des roms pour adolescents, des films d’action épiques et des animations adorables qui s’adressent à différents membres du public.

La dernière version de Netflix est la série Never Have I Ever, une comédie romantique pour adolescents qui met en vedette l’actrice débutante, Maitreyi Ramakrishnan.

Mais que savons-nous exactement de ce nouveau talent d’acteur sur le bloc?

Never Have I Ever sur Netflix

Never Have I Ever est arrivé sur Netflix le 27 avril 2020.

La série de dix épisodes, qui est en partie inspirée de la vie de l’écrivain Mindy Kaling, raconte l’histoire de Devi Vishwakumar, un adolescent typiquement peu cool et ringard qui vise à gravir les échelons sociaux de l’école et vient de commencer à découvrir le sexe opposé.

Présentation de Maitreyi Ramakrishnan en tant que Devi Vishwakumar

Maitreyi Ramakrishnan joue le rôle de Devi dans la série.

Le Canadien tamoul de 18 ans est né et a grandi à Mississauga, en Ontario, et est d’origine sri-lankaise.

Il est entendu que Maitreyi est née le 28 décembre 2001 et, selon le Huffington Post, n’a que récemment fait ses premiers pas sur le chemin de l’acte avec une multitude de performances de production scolaire venant au cours de ses dernières années de lycée.

En plus d’agir, Maitreyi est une fan de Disney autoproclamée et dans une interview avec Now, a révélé qu’elle voulait à l’origine travailler dans l’animation.

Sur les réseaux sociaux, Maitreyi est active à la fois sur Twitter et Instagram avec un suivi combiné de 30 000 fans.

Maitreyi Ramakrishnan: Films et TV

Incroyablement, Never Have I Ever de Netflix est le tout premier rôle d’acteur professionnel de Maitreyi.

Pour remporter le rôle, Maitreyi a dû faire face à une audition ouverte et a remporté la place devant 15 000 autres candidats après avoir été sélectionné par le co-créateur de l’émission, Mindy Kaling.

Bien que ce soit le premier et le seul rôle d’acteur de Maitreyi à ce jour, après une performance exceptionnelle, nous sommes sûrs que ce ne sera pas la dernière fois que nous voyons l’actrice prendre à l’écran.

Never Have I Ever est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 27 avril 2020.

