Qui est Marina Maximilian? Rencontrez la star de Netflix derrière Hila Bashan sur Instagram – HITC

La saison 3 de Fauda est arrivée sur Netflix et a présenté aux fans la star montante Marina Maximilian.

Bien que Netflix soit surtout connu pour créer des séries télévisées américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, nous avons vu une multitude de contenus divers apparaitre sur Netflix ces derniers mois.

Des véritables séries policières et dessins animés aux films télévisés pour enfants et aux séries internationales, vous avez l’embarras du choix.

L’une des séries internationales les plus populaires de ces dernières années a été l’émission israélienne Fauda, ​​qui regorge toujours de sensations fortes.

Non seulement le spectacle captive son public, mais il le fait en mettant en vedette une foule de talents israéliens.

Alors que Lior Raz le tue à Doron Kavillio depuis la saison 1, la nouvelle saison 3 présente aux fans Marina Maximilian et il est sûr de dire qu’elle a été un ajout populaire.

Fauda saison 3 sur Netflix

La troisième saison tant attendue de Fauda est finalement arrivée sur Netflix le 16 avril après avoir fait ses débuts à la télévision en Israël fin 2019.

La saison de 12 épisodes continue l’histoire de Doron Kavillio alors qu’il se rend sous couverture et apprend une attaque imminente.

Comme toujours avec une nouvelle saison d’une émission de télévision, le dernier opus de Fauda présente une foule de nouveaux personnages, dont Hila Bashan.

Présentation de Marina Maximilian en tant que Hila Bashan

Âgé de 32 ans, il est un auteur-compositeur-interprète et actrice israélien.

Née en Ukraine le 15 décembre 1987, Marina n’avait que trois ans lorsque sa famille a déménagé en Israël.

Avant de faire ses premiers pas dans le théâtre, Marina était passionnée de musique et a appris plusieurs instruments dans sa jeunesse, ce qui a culminé avec une apparition dans le show de talents israéliens Kokhav Nolad en 2007 où elle a ensuite terminé deuxième. dans la série, le démarrage d’une impressionnante carrière musicale.

Ses débuts d’actrice arriveront deux ans plus tard en 2009.

Loin de la musique et de la comédie, Marina Maximilian est active sur les réseaux sociaux, principalement Instagram où elle compte plus de 112 000 abonnés au moment de la rédaction.

Marina Maximilian: Films et TV

Comme mentionné, Marina a fait ses débuts d’actrice en 2009 lorsqu’elle est apparue dans un épisode de la série israélienne Timrot Ashan.

Depuis lors, Marina n’a joué que dans quelques rôles d’acteur.

Ses plus éminents sont venus dans les goûts de NAME, NAME et NAME.

Bien sûr, son rôle de Hila dans Fauda est son plus grand rôle à ce jour et nous sommes sûrs qu’après une apparition aussi impressionnante, ce ne sera pas la dernière fois que nous la verrons.

Les saisons 1-3 de Fauda sont disponibles pour être diffusées maintenant sur Netflix après le dernier lot d’épisodes sorti le 16 avril.

