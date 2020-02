Qui est Marisa Abela? Actrice montante sur Instagram, âge et rôles précédents! – HITC

Le Cobra de Sky One plonge le Royaume-Uni dans l’obscurité mais déniche une potentielle étoile montante à Marisa Abela.

C’est toujours fascinant d’avoir un premier aperçu d’un acteur débutant, faisant ses premiers pas dans l’industrie.

Les émissions de Netflix telles que Sex Education ont été félicitées pour avoir déniché de nouveaux talents et il est extrêmement fascinant de voir où ces acteurs débutants finiront dans les années à venir.

La dernière série dramatique de Sky, Cobra, a également de nouveaux talents parmi ses acteurs sous la forme de l’étoile montante Marisa Abela, mais que savons-nous de cette actrice en devenir?

De quoi parle Cobra?

Cobra est une série dramatique qui suit les membres d’un gouvernement britannique fictif au milieu d’une crise sans précédent.

Lorsque le courant est coupé dans l’ensemble du Royaume-Uni, des personnalités clés du gouvernement convergent pour une réunion d’urgence au Cabinet Office Briefing Room (COBR – également appelée COBRA) afin de trouver une solution et de rallumer les lumières. .

Tout cela est sur fond de chaos dans les rues alors que l’agitation civile s’aggrave avec chaque nouveau jour de crise.

Rencontrez la nouvelle venue Marisa Abela dans le rôle d’Ellie Sutherland

Alors que Robert Carlyle de Trainspotting et The Full Monty sont les vedettes du premier ministre Robert Sutherland dans la série, la fille du Premier ministre Ellie, qui est impliquée dans un scandale meurtrier pendant la série, est incarnée par l’actrice débutante Marisa Abela.

L’apparition de Marisa dans Cobra n’est que son deuxième rôle à l’écran selon IMDb avec ses débuts en tant qu’acteur enfant dans un rôle mineur dans le film de 2008 Man in a Box.

Depuis ses débuts en 2008, Marisa, maintenant au début de la vingtaine, a consacré toute son attention à la comédie et, en 2019, est diplômée de la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art (RADA) où elle a également participé à des travaux de théâtre.

Marisa peut être trouvée sur les réseaux sociaux à la fois sur Twitter et Instagram et a un effectif combiné d’environ 1300 au moment de la rédaction.

Quelle est la prochaine étape pour Marisa Abela?

Après son apparition dans Cobra, Marisa Abela devrait apparaître dans la prochaine série BBC Industry en tant que personnage du nom de Yazmin Yazdani.

Cependant, la série n’en est qu’aux premiers stades de développement, la distribution n’étant annoncée que le 20 décembre, il faudra donc un certain temps avant que nos écrans ne soient diffusés.

D’ici là, de nouveaux épisodes de Cobra sont diffusés chaque vendredi à 21 heures sur Sky One, les six épisodes de la série étant disponibles en streaming via Sky On Demand et le service de streaming Now TV.

