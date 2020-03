Qui est Marlo Kelly? Apprenez à connaître Beth de l’émission Netflix – HITC

Dare Me a été présenté aux téléspectateurs britanniques sur Netflix ce mois-ci.

La finale de la saison a frappé les écrans américains le 8 mars, mais il a fallu encore 12 jours à ceux de ce côté-ci de l’Atlantique pour obtenir leur premier aperçu.

Basé sur le livre de Megan Abbott du même nom, Dare Me parle d’une pom-pom girl, Beth Cassidy (Marlo Kelly), qui complote de vengeance contre la clique qui l’a expulsée.

Dans le tout premier épisode, Beth sort un pistolet lors d’une fête et ce n’est que la pointe de l’iceberg pour un spectacle que Kelly a décrit à Elite Daily comme «Fight Club meets Heathers».

Selon IMDB, Dare Me n’est que le cinquième rôle d’acteur professionnel de la carrière de Kelly.

Et c’est ce que nous savons jusqu’à présent…

Marlo Kelly: Home and Away et Patricia Moore

Kelly est une actrice australienne née en 1996, ce qui lui fait 23 ou 24 ans.

Elle a fait sa percée sur Home and Away, dans lequel elle est apparue 43 fois en tant que Syke Peters, et a ensuite joué le rôle principal dans la série télévisée Patricia Moore.

Sa vie privée reste un mystère, avec peu d’informations disponibles sur sa famille ou ses relations.

Qu’a dit Marlo Kelly à propos de son personnage, Beth Cassidy?

“J’espère qu’ils lui donneront du temps”, a déclaré Kelly au Elite Daily au début de cette année. «Et j’espère aussi qu’ils la regardent parfois avec une certaine empathie. Je pense qu’elle mérite et a besoin d’un peu d’amour. Elle peut sembler assez dure à l’extérieur mais je pense qu’en dessous il y a en fait une très belle personne et j’espère juste que le public le verra. »

Y a-t-il un Dare Me saison 2?

Cela, nous ne le savons pas encore.

Ce que nous savons, c’est que la première saison ne raconte pas toute l’histoire décrite par le livre, donc le potentiel est définitivement là.

“Une autre saison serait incroyable pour terminer le reste du livre”, a déclaré Kelly à Elite Daily. “Et le monde que Megan a créé.”

Comment regarder Dare Me sur Netflix?

Pour accéder au service de streaming, vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent, d’un téléphone, d’une tablette ou d’une console avec connexion à Internet.

Ensuite, téléchargez simplement Netflix et abonnez-vous à l’une de ses différentes options de package.

Les 10 épisodes, d’une durée de 42 à 53 minutes, peuvent être diffusés immédiatement.

