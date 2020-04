Qui est Martin Connells? Comment l’hôte-copie mort pourrait être la clé pour vaincre Dolores – HITC

Martin Connells n’a pas été dans Westworld depuis longtemps mais une révélation dans la saison 3, l’épisode 6 pourrait être cruciale.

Après le succès sans précédent de Game of Thrones, HBO est sans aucun doute à la recherche d’un éclair similaire en un instant.

Et, bien que les chiffres de visionnement ne correspondent peut-être pas à la série fantastique à succès, Westworld a certainement pris le rôle de plus grande série de HBO depuis son lancement en 2016.

La série mélange une collection de genres, principalement le genre occidental, avec la science-fiction et a créé une série vraiment unique.

Mais comme toujours avec la science-fiction, le public se retrouve souvent avec beaucoup de questions, en particulier avec tant de personnages qui vont et viennent.

Le dernier épisode de Westworld, l’épisode 6 de la saison 3, a laissé les fans s’interroger sur le personnage de Martin Connells.

Westworld saison 3

Après la dernière apparition de la saison 2 sur nos écrans en juin 2018, la saison 3 de Westworld est enfin arrivée ici au Royaume-Uni le 16 mars 2020.

Des épisodes ont frappé nos écrans chaque lundi depuis, après avoir été diffusés le dimanche aux États-Unis.

Après avoir commencé la série comme l’un des principaux protagonistes, Dolores Abernathy est lentement devenue l’antagoniste principale de la série et a été responsable de la mort de plusieurs personnages majeurs.

L’épisode le plus récent, le sixième de la saison 3, suit Maeve, Hector et Lee alors qu’ils tentent d’apprendre le plan d’action de Dolores après avoir passé une grande partie des saisons 2 et 3 à causer des problèmes.

Les informations dont ils ont besoin proviennent d’un module hôte, ou perle, de la copie hôte de Martin Connells, mais qui était Martin Connells et que signifie cette découverte pour l’avenir de Westworld?

Qui est Connells à Westworld?

Martin Connells est un personnage qui a été présenté pour la saison 3 de Westworld.

Joué par l’acteur écossais de 54 ans, Tommy Flanagan, Martin Connells est un réparateur de Liam Dempsey Jr and Incite.

Cependant, dans son premier épisode de la série, Connells est tué par une copie de lui-même créée par Dolores Abernathy pour infiltrer Incite et manipuler Liam.

Dans l’épisode 5 de la saison 3, la copie de l’hôte de Connells explose ainsi que plusieurs disciples de Serac afin de lancer une révolution contre Serac et Incite.

Comment Connells pourrait être crucial pour éliminer Dolores

La découverte du module hôte endommagé mais intact de Connells pourrait être cruciale pour vaincre Dolores.

Tout au long de la plupart des saisons 2 et 3, Dolores a eu plusieurs longueurs d’avance sur ses poursuivants mais avec les informations sur la perle hôte, cela pourrait permettre à Maeve and co de prendre le dessus.

Cependant, le module hôte est pris par la copie hôte de Charlotte Hale, qui est contrôlée par Dolores, ce qui remet en question le plan de Maeve.

Il sera fascinant de voir comment le reste de la saison 3 de Westworld se déroulera après ces derniers rebondissements.

Westworld continue le dimanche soir sur HBO aux États-Unis tandis que les téléspectateurs britanniques peuvent se connecter le lundi jusqu’à l’arrivée de la finale de la saison les 3 et 4 mai respectivement.

