Qui est Mattea Conforti? L’âge de la star de Rising Power, Instagram et les rôles précédents! – HITC

La jeune actrice a impressionné tant de fans de la série.

Il y a beaucoup d’artistes talentueux à bord de Power, mais Mattea Conforti ne fait que commencer!

Nous vivons à l’âge d’or de la télévision et avec tant de grands titres là-bas, il est difficile de comprendre pourquoi. Cependant, certaines séries se démarquent…

Ce sont ceux qui resteront dans les années à venir comme les meilleurs – les classiques, si vous voulez.

Lorsque vous proposez des prédictions, des éléments tels que Breaking Bad, Mr. Robot, BoJack Horseman, Fleabag et Game of Thrones viennent à l’esprit, tout comme Power.

Arrivant pour la première fois en 2014, la masterclass américaine de court-métrage policier de Courtney A. Kemp s’est immédiatement annoncée comme un incontournable pour les fans de Curtis Jackson – alias le rappeur 50 Cent – qui joue et produit en collaboration avec Courtney. Ils forment clairement une grande équipe, mais rapidement après son atterrissage, c’est devenu un incontournable pour les fans de la télévision en général.

Il a été salué par la critique et le public pour diverses raisons, y compris les performances qui rassemblent tout cela.

Mattea Conforti étoiles dans Power

Quand on parle des interprètes qui font de Power le spectacle qu’il est, l’attention se concentre souvent sur des acteurs clés comme Omari Hardwick, Curtis Jackson, Joseph Sikora, Naturi Naughton et Lela Loren, pour n’en nommer qu’une poignée.

Cependant, le casting de soutien plus large est également à chérir.

L’actrice du New Jersey Mattea Conforti est l’un des talents qui mérite d’être souligné, et elle n’a que 13 ans!

Elle joue Elisa Marie dans la série, qui est la fille de Lindsay et Joe Proctor, jouée par Danielle Thorpe et Jerry Ferrara respectivement. Elisa est dans Power depuis un certain temps maintenant, apparaissant dès 2017. Elle reprend son rôle dans la saison 6, mais il y en a d’autres d’où cela vient.

Mattea Conforti: Films et séries télé

Selon IMDb, Mattea est apparu pour la première fois sur les écrans en tant que Mia dans le film 2015 3 générations.

Elle est déjà apparue dans un certain nombre de films, dont The Super (elle a joué Rose) avec Val Kilmer en 2017 et Viper Club (Kayla) en 2018, qui raconte l’histoire d’un correspondant de guerre pris en otage.

Quant à la télévision, elle a joué dans les séries populaires Gotham (Little Girl), The Good Cop (Young Nièce) et NOS4A2 (Millie Manx). Pour vous, les fans d’animation, il convient également de noter qu’elle a fourni la voix de Moon sur The Ollie & Moon Show.

Ce n’est pas tout le travail à l’écran cependant. Mattea est également une actrice de théâtre et a joué le rôle de Matilda dans Matilda the Musical à Broadway. Elle a également interprété Young Anna dans Frozen de Broadway, ce qui a conduit à sa distribution dans Frozen II en 2019 en tant que voix de Young Elsa.

L’acteur Mattea Conforti assiste à la première mondiale de “Frozen 2” de Disney au Hollywood Dolby Theatre le jeudi 7 novembre 2019 à Hollywood, en Californie.

Suivez Mattea Conforti sur Instagram

Si vous souhaitez vous tenir au courant de sa carrière, Instagram est certainement l’endroit où aller.

Vous pouvez vous diriger et la trouver à @matteaconforti; elle compte actuellement 15 000 abonnés. Dans un article récent, elle a écrit: “Ne manquez pas l’épisode de @power_starz ce soir! Vous ne serez pas déçu! Et pour tous ceux qui ont déjà regardé l’épisode, je suis tellement humilié par vos commentaires et votre soutien! Merci de m’avoir accueilli dans votre famille Power Fan !! Merci @otanovision pour votre direction et vos conseils incroyables, @theotraverz et @courtneyakemp pour ce script incroyable et @debimazar et @michaelraineyjr pour tout votre soutien pendant cet épisode! Je n’oublierai jamais celui-ci! ”

L’épisode auquel elle fait référence est «Tout est de ta faute». C’est une bonne chose!

