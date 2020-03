Qui est Max? Dedicado a Max présente une dédicace déroutante – HITC

Better Call Saul a présenté une dédicace surprise dans le cinquième épisode de la saison 5.

Breaking Bad était un phénomène télévisé mondial lors de sa diffusion entre 2008 et 2013.

En conséquence, il n’était guère surprenant que la série prequel de Better Call Saul ait été annoncée et a commencé à être diffusée en 2015.

Depuis, nous avons eu quatre saisons complètes et en février 2020, la cinquième saison très attendue est arrivée.

L’épisode le plus récent était le cinquième de la saison. Cependant, le titre de l’épisode Dedicado a Max s’est révélé déroutant pour les fans, beaucoup se demandant qui était Max.

Dedicado a Max

Bien que l’épisode 5 ait évidemment ses fils d’histoire impliquant Jimmy McGill, l’objectif principal cette fois-ci est sur Mike et une rencontre fortuite avec un Gustavo Fring.

Leur rencontre survient à la toute fin de l’épisode avec Gus offrant à Mike une chance de travailler pour son empire de la drogue.

Avant que Gus ne fasse son offre, Mike l’interroge sur l’endroit où il se trouve.

“Quel est cet endroit?” il demande, avant que Gus ne réponde “Appelez ça un mémorial.”

“À quoi?” Répond Mike.

Eh bien, ce serait un mémorial pour ce mystérieux Max, mais qui est-il?

Qui est Max?

Maximino (Max) Arciniega était le partenaire commercial de Gus Fring et a aidé à créer la gamme de restaurants Los Pollos Hermanos ainsi que son empire de la drogue en coulisses.

Nous ne voyons jamais que Max est un épisode de Breaking Bad, l’épisode de la saison 4 Hermanos où nous voyons Gus et Max dans une scène de flashback lançant leur méthamphétamine à un pivot du cartel, Don Eladio.

Cependant, leur rencontre tourne au vinaigre et Max est abattu par Hector Salamanque devant Gus Fring.

Lorsque Mike et Gus se rencontrent dans Better Call Saul, Gus parle de se venger et, bien sûr, il parle de revenir à Salamanque pour avoir tué Max.

Selon le Breaking Bad Wiki, Max est un “ proche associé ” de Gus Fring, mais il est laissé entendre que la paire pourrait avoir été dans une relation bien que, interrogé à ce sujet dans le passé, le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, n’a ni confirmé ni nié les rumeurs.

Où Max Arciniega a obtenu son nom

Un fait fascinant à propos de Max Arciniega est que son nom est en fait tiré de l’acteur du même nom qui joue Krazy-8 dans la série Breaking Bad.

En conséquence, l’acteur Max Arciniega est au centre de l’attention depuis la diffusion de l’épisode Dedicado a Max.

Better Call Saul saison 5 est actuellement diffusée chaque semaine sur Netflix ici au Royaume-Uni et sur AMC aux États-Unis.

Dans d’autres nouvelles, Belgravia: le nom du magicien expliqué – pourquoi le personnage de Philip Glenister n’est pas un conjurateur typique