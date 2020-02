Qui est Merissa Pence? L’ex de Peter Weber met Victoria Fuller dans l’explosion

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24, Episode 8.] La saison de Peter Weber de The Bachelor est vraiment la saison des ex. Très tôt, nous avons rattrapé Hannah Brown de The Bachelorette, ce qui a presque mené à une année sans licence. Plus tard, les producteurs ont mis en place l’actrice Victoria Fuller pour un rendez-vous avec sa vieille flamme, Chase Rice, en tant qu’invité musical. Maintenant, dans The Bachelor Week 8, nous allons rencontrer Merissa Pence, l’ex-petite amie de Weber qui connaît aussi Victoria F.

Comment Merissa Pence connaît Victoria Fuller et Peter Weber de ‘The Bachelor

Le 13 février, Us Weekly a publié une interview de Pence, qui a décrit sa relation avec Victoria F. et Weber de The Bachelor. Selon Pence, elle est sortie avec Weber pendant cinq mois en 2012.

“Nous avons eu une excellente relation”, a déclaré Pence, ajoutant qu’elle était amie avec Pilot Pete même après leur rupture. «Mais ensuite, j’étais dans une relation sérieuse et Peter avait également commencé à sortir avec quelqu’un d’autre. Nous n’avons donc pas trop bavardé. “

Pence a ensuite révélé qu’elle avait rencontré Victoria F. par le biais d’un ami commun à Virginia Beach environ trois ans avant le baccalauréat. Cela dit, la première rencontre de Pence avec le représentant des ventes médicales n’était pas exactement ce à quoi vous vous attendiez.

“Notre première rencontre a été qu’elle m’a dit qu’elle allait réduire mes pneus parce que je traînais avec l’un de ses ex-petits amis”, a déclaré Pence.

Néanmoins, Pence a développé une «amitié forcée» avec Victoria F., alors qu’ils couraient dans des cercles similaires. Et juste avant de quitter Virginia Beach pour filmer The Bachelor, Pence a affirmé que Victoria F. «était devenue une personne très égocentrique». Pence a également interrogé le personnage à la voix douce de Victoria F. mis en évidence dans la série de réalité ABC. Elle nous a dit Hebdomadaire:

[Victoria F.] pense juste que le monde tourne autour d’elle et elle est la chose la plus chaude qui ait jamais frappé cette planète. Et en fait, la chose la plus dérangeante jusqu’à présent de tout cela était l’épisode de lingerie où elle se comportait comme si elle était cette personne timide. Les gens de Virginia Beach voient même que ce n’est pas du tout vous. Vous êtes toujours celui du bar qui veut de l’attention.

Qu’arrive-t-il à Peter Weber, Merissa Pence et Victoria Fuller dans «The Bachelor» Episode 8?

Pence n’a pas confirmé son apparition dans The Bachelor Season 24 lors de son interview avec Us Weekly. Cependant, en octobre 2019, le blogueur de franchise Reality Steve a révélé que Pence avait vu Weber et a averti son ex-petit ami de Victoria F., qui est une tricheuse en série présumée.

Selon Reality Steve, la conversation de Pence avec Weber a été filmée pour The Bachelor. Le blogueur a également signalé que Pence n’était pas connecté à un micro et Weber est parti immédiatement après avoir parlé. Quoi qu’il en soit, Weber a été choqué par la nouvelle, visiblement bouleversé en raison de ses liens étroits avec Victoria F.

Victoria Fuller et Peter Weber dans «The Bachelor» | Francisco Roman via .

Maintenant, il est probable que la discussion de Pence et Weber sera un point central de The Bachelor Week 8. Dans la promo de l’épisode du 17 février, Weber plonge tête première dans les villes natales. Puis, dans un aperçu de Entertainment Weekly, une «femme mystère révèle le secret de Victoria». Et en conséquence, Weber confronte Victoria F.

«Elle a attiré mon attention sur des choses qu’elle pensait que je devrais savoir», a déclaré Weber à Victoria F. Il lui a alors demandé «la vérité» et le couple s’est disputé.

Mais même ainsi, l’avertissement de Pence ne mettra pas fin définitivement à la relation entre Weber et Victoria F. En janvier 2020, Reality Steve a gâché la date de sa ville natale et a partagé Weber a rompu avec Victoria F. avant de rencontrer ses parents. Cependant, elle est arrivée à l’hôtel Weber et ils se sont remis ensemble pour passer la nuit.

Victoria Fuller répond aux affirmations de Reality Steve

Voir ce post sur Instagram

JEREMIAH 29:11 Je voudrais commencer par dire merci à toute ma famille et mes amis pour le soutien écrasant. Même aux étrangers qui ont tendu la main pour me montrer de la gentillesse. MERCI. Les RUMEURS que vous entendez sont FAUX. Il y aura un moment et un endroit où je pourrai me défendre, mais pour l’instant je choisis d’attendre. TOUTEFOIS, l’intimidation n’est PAS acceptable. Ce n’est pas non plus juste. Surtout pour porter un jugement et fonder des opinions sur des spéculations, des hypothèses et des mensonges purs. Cela étant dit – Mes meilleurs jours et surtout mes pires jours, je me tourne vers un ami. Le meilleur ami que j’ai jamais eu dans ma vie. Il ne me juge pas à quoi je ressemble. Il ne jette pas de pierres quand je suis à terre. Il me fait sourire quand je suis fou. Lèche mes larmes quand je suis triste. Reste sur ma poitrine lorsque mon anxiété est à travers le toit. Et me tape le visage quand je ne peux pas sortir du lit quelques jours pour me dire: “Hé! Je suis ici. Vous en avez assez. Rappelez-vous cela. “Cet ami est mon Black Lab, Buxton. Je suis tellement fier de dire que mon garçon est en formation pour devenir #therapydog. Buxton est mon chien de service personnel depuis plus d’un an maintenant, mais son nouveau rôle sera un peu différent. En tant que chien de thérapie, Buxton apportera du réconfort aux enfants dans les hôpitaux, de l’affection aux personnes âgées dans les maisons de retraite, de l’amour à ceux qui ont du mal à l’école et à d’autres qui ont peut-être juste besoin d’un câlin! La vie vous jettera des boules de courbe, mais parfois tout ce dont vous avez besoin est un peu d’amour et de fidélité d’un ami à 4 pattes prêt à attraper ces boules de courbe pour vous. Nous ne connaissons pas toujours le POURQUOI, mais nous pouvons compter sur le fait qu’il y a une raison. Une raison de continuer à avancer où que nous soyons dans la vie. Une raison beaucoup plus grande que nous. J’ai confiance que Dieu et l’Univers me montrent le chemin. . . . . et rappelez-vous juste .. nous avons tous une histoire.

Un post partagé par Victoria Fuller (@vlfuller) le 22 novembre 2019 à 13h46 HNP

À ce jour, Victoria F. n’a pas encore répondu directement aux remarques de Pence. Mais en novembre 2019, elle a brièvement abordé les allégations présentées par Reality Steve.

“Les RUMEURS que vous entendez sont FAUX”, a écrit Victoria F. sur Instagram. “Il y aura un moment et un endroit où je pourrai me défendre, mais pour l’instant je choisis d’attendre.”

Elle a poursuivi: «TOUTEFOIS, l’intimidation n’est PAS acceptable. Ce n’est pas non plus juste. Surtout pour porter un jugement et fonder des opinions sur des spéculations, des hypothèses et des mensonges purs. »

Bien sûr, les fans de The Bachelor devront attendre et voir comment la situation de Pence, Weber et Victoria F. se déroulera réellement le lundi 17 février. Alors restez à l’écoute. Nous ne pensons pas que quiconque soit prêt à assister à ce qui se déroule.

Lire la suite: «Le baccalauréat»: Peter Weber a déboulonné 3 théories sur la façon dont la finale se termine et honnêtement, nous sommes déçus