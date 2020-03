Qui est Mirren Mack? BBC One accueille une actrice d’éducation sexuelle dans un drame basé à Glasgow – HITC

The Nest arrive sur BBC One le 22 mars, mais que savons-nous du nouveau venu par intérim Mirren Mack?

La BBC a toujours accueilli de nouveaux talents d’acteur et nous voyons souvent de nouvelles séries avec à la fois des visages bien connus et de nouveaux noms dans la distribution.

C’est exactement le cas pour le nouveau drame basé à Glasgow The Nest, qui doit commencer le dimanche 22 mars.

Les chefs de file de la série sont des acteurs établis tels que Martin Compston (Line of Duty) et Sophie Rundle (Peaky Blinders), mais le couple devrait être rejoint par une actrice novice sous la forme de Mirren Mack.

Il est toujours excitant d’avoir un premier aperçu de nouveaux talents d’acteur, mais que savons-nous du nouveau venu de Nest?

The Nest sur BBC One

Le Nid, qui débute à 21 h le dimanche 22 mars, raconte l’histoire de Dan (Compston) et Emily (Rundle).

Il s’agit d’un couple riche qui a des difficultés à avoir des enfants. La paire a tout essayé pour avoir un bébé mais n’a pas réussi.

Leur dernière opportunité se présente sous la forme de Kaya, une jeune fille de 18 ans de l’autre bout du clivage qui accepte de se substituer au couple.

Cependant, alors que leur rencontre peut sembler être un cadeau des dieux, était-ce vraiment une coïncidence?

Présentation de Mirren Mack en tant que Kaya

Le nouveau venu Mirren Mack joue le rôle de Kaya, 18 ans.

L’actrice écossaise vient à peine d’entrer dans l’industrie avec un autre rôle d’acteur à son nom en dehors de The Nest.

Entre 2017 et 2018, Mirren a joué dans un certain nombre de productions théâtrales à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama de Londres.

L’école bien connue possède également de grands noms parmi ses anciens élèves, notamment Daniel Craig, Ewan McGregor, Orlando Bloom, Jodie Whittaker et Lily James, il est donc sûr de dire que Mirren Mack est en excellente compagnie.

Loin d’agir, Mirren est également actif sur les médias sociaux et possède un compte sur Instagram qui compte 3 500 abonnés au moment de la rédaction.

Mirren Mack: Films et TV

La filmographie actuelle de Mirren Mack ne tarde pas à passer au crible.

Elle n’a que deux crédits d’acteur professionnels à son nom sous la forme de Sex Education de Netflix, où elle incarne la reine du théâtre Florence dans la saison 2 et, bien sûr, The Nest où elle endosse le rôle de l’énigmatique Kaya.

Ce sera fascinant de voir où se terminera ce talent écossais prometteur. Nous sommes sûrs que The Nest ne sera pas le dernier que nous voyons de Mirren Mack.

Le Nest démarre à 21h sur BBC One le dimanche 22 mars.

