Qui est Morgan Davies? Un acteur trans brille comme Oberon dans le drame Sky – HITC

L’acteur End Morgan Davies impressionne le public alors qu’ils se pressent pour voir la nouvelle série Sky Atlantic.

Il y a toujours de grandes attentes en matière de télévision sur Sky.

Au fil des ans, ils ont offert au public certains des meilleurs spectacles de mémoire récente, avec des faits saillants évidents, notamment Tchernobyl, Game of Thrones, Tin Star, Fortitude et Big Little Lies.

Ils ont déjà bien démarré jusqu’à présent en 2020, avec des séries comme The Outsider qui se révèlent tout simplement phénoménales.

Le dernier titre à attirer l’attention est The End, qui raconte l’histoire de trois générations d’une famille. Nous sommes invités à naviguer dans leur vie, leurs préoccupations et leurs obsessions pendant qu’ils découvrent comment rester à flot.

Il a été créé par Samantha Strauss qui est bien connue pour avoir écrit des épisodes de Dance Academy, The Wrong Girl et Wonderland. En plus d’un casting avec Luke Arnold (Glitch), Alex Dimitriades (Tidelands), Noni Hazlehurst (The Let Down) et plus, il y a beaucoup à aimer, mais prenons un moment pour mettre en lumière Morgan Davies…

Mettre en évidence l’acteur de la fin Morgan Davies

Morgan Davies joue dans The End en tant qu’Oberon Brennan, apparaissant à travers les dix épisodes.

La star de 18 ans fait un excellent travail en jouant un adolescent confronté aux complications et aux tourments qui surviennent lors de la transition.

Sans doute, il était très important pour un acteur trans de jouer le rôle, et vraiment, Morgan était le choix parfait pour aborder la partie complexe du fils du Dr Kate Brennan (joué par Frances O’Connor). Nous le suivons alors qu’il se débat avec la vie de famille et grandit pendant la transition de la femme à l’homme en prenant des médicaments à base de testostérone.

Sa performance a déjà été saluée, la co-star Frances O’Connor – selon l’Express – se souvenant: «J’ai fait un show avec Morgan à l’âge de sept ans. [Seeing him again] il était juste la même personne, c’était génial… Je lui ai parlé du processus et s’il y avait une deuxième saison, ce serait génial de voir où il en était. »

Mais, où l’avons-nous vu auparavant?

The End star Morgan Davies: Films et séries télé

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur les écrans du film de 2008 Green Fire Envy (il a joué la Bretagne).

Deux ans plus tard, un rôle est joué dans le film The Tree (Simone) de 2010 et le rôle de Sass dans The Hunter avec Willem Dafoe un an après. C’était un rôle important et le film a reçu des critiques assez positives de la part des critiques.

En 2011, il a fait irruption sur la scène télévisuelle avec un rôle dans Terra Nova (Leah Marcos en deux épisodes) et a ensuite joué dans des courts métrages comme Julian (Cassandra) de 2012, Growing Up (Carey) et Kharisma (Kharisma).

Il est ensuite apparu dans la série Devil’s Playground (Bridie Allen) en 2014 et, rapidement en 2017, a marqué le personnage de Kayla sur The Girlfriend Experience.

Quant au plus récent projet de Morgan, ce serait le drame familial Storm Boy (Madeline Downer) de 2019 avec Jai Courtney (Suicide Squad) et Geoffrey Rush (The King’s Speech), qui se concentre sur un homme d’affaires à la retraite qui explore son passé.

Casting Morgan Davies à la fin

Selon le métro, lors d’une réflexion sur le personnage et le casting de Morgan, Samantha Strauss a déclaré: «Morgan est tellement magnifique, et j’ai une énorme place dans mon cœur pour Oberon, et mon cœur s’est brisé quand il a fermé la porte dans son visage pour une transition médicale… Je voulais écrire une histoire pleine d’espoir d’un adolescent qui s’occupe de beaucoup de choses, mais finalement ça va aller. »

À propos des auditions, Samantha se souvient: «Nous avons auditionné des tas d’enfants. À un moment donné, nous auditions simplement des enfants trans, puis à un autre moment, nous nous disions: “ D’accord, nous auditionnerons tous les acteurs à cet âge ” .Les enfants et même les adultes ne veulent pas entrer dans une salle d’audition et dire: «hé, je suis gay» ou «hé, je suis trans». Donc, nous avons assoupli les périmètres d’audition et Morgan était sensationnel et un si bel esprit, et oui, nous l’avons trouvé! »

Heureusement, car il est tout simplement fantastique!

