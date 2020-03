Qui est Naomi Frederick? Actrice derrière la duchesse de Bedford dans le drame de la période ITV – HITC

Belgravia a fait ses débuts sur ITV plus tôt cette semaine.

La série en six parties, créée par Julian Fellowes de Downton Abbey, fait partie des classes supérieures de Londres du XIXe siècle.

Il met en vedette Tamsin Greig (Green Wing, Shaun of the Dead, Black Books), Harriet Walter (Sense and Sensibility, The Young Victoria and Star Wars: Episode VII – The Force Awakens), Alice Eve et Philip Glenister (Kingdom of Heaven, Ashes) aux cendres et à la vie sur Mars).

Belgravia présente également des acteurs et actrices moins connus et certains fans souhaitent en savoir plus sur l’un d’entre eux en particulier.

Qui joue la duchesse de Bedford à Belgravia?

La duchesse de Bedford est jouée par Naomi Frederick, une actrice anglaise connue pour son rôle dans “As You Like It” au Shakespeare’s Globe Theatre, The Aftermath et The Trial of Tony Blair.

Vous l’avez peut-être également vue jouer des rôles mineurs dans The Inspector Lynley Mysteries, Foyle’s War, Holby City, Doctors, Casualty, Eastenders et My Family – ce dernier dont elle est apparue en trois personnages distincts au cours de neuf ans.

Ce que l’IMDB dit de Naomi Frederick

Né en 1976 à Londres, Frederick cinq pieds neuf pouces a agi professionnellement pendant la meilleure partie de 20 ans.

Selon l’IMDB, elle a fréquenté la Royal Academy of Dramatic Art et lu la littérature anglaise au St. Hilda’s College d’Oxford avant de commencer sa formation d’actrice, qui a coïncidé avec des rôles dans les productions d’étudiants de mai à Oxford.

Parmi ses réalisations, elle a été couronnée le plus prometteur des nouveaux arrivants aux Manchester Evening News Theatre Awards 2003 et a remporté le deuxième prix aux Ian Charleson Awards deux ans plus tard pour sa performance dans Measure For Measure.

Comment regarder la série ITV

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous possédez une télévision, vous pouvez regarder Belgravia en direct sur ITV chacun des cinq dimanches suivants, à partir de 21 heures.

Vous avez manqué la première? Eh bien, ne le craignez pas, car toute personne disposant d’une connexion Internet peut la rechercher via le hub ITV.

Vous devrez cependant vous inscrire pour accéder à l’une des émissions diffusées sur le site.

