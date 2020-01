Qui est Natasha Parker? Le candidat de Peter Weber a le sceau d’approbation de Chris Harrison

Préparez-vous au décollage – La saison de Peter Weber de The Bachelor est sur le point de démarrer le lundi 6 janvier. Alors bien sûr, le fandom entier est déjà à genoux dans les profils des concurrents, sélectionnant à la cerise sur le gâteau leurs favoris personnels, y compris Natasha Parker, la 31 âgé de 2 ans pour qui l’hôte du baccalauréat, Chris Harrison, dit que les producteurs sont “reconnaissants”.

Qui est Natasha Parker de la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Natasha Parker de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

Selon le site Web professionnel de Parker, la New Yorkaise a obtenu son baccalauréat en écriture et production télévisuelle au Columbia College. Elle a également travaillé pour HBO Marketing pendant cinq ans, où elle a participé à plusieurs campagnes de haut niveau pour Insecure, Succession et 2 Dope Queens – pour n’en nommer que quelques-unes. Parker a ensuite choisi de «se lancer dans le monde de la production freelance».

Pendant ce temps, ABC présente Parker comme un planificateur d’événements qui apportera beaucoup de mystère au manoir The Bachelor. Le réseau promet également à Parker une présence que les fans ne manqueront pas. Cependant, elle «aime son temps tranquille où elle peut méditer et se concentrer sur sa spiritualité.»

Quoi qu’il en soit, il est clair que Parker se chargera de sortir avec Weber dans The Bachelor. Comme l’explique son profil ABC, Parker «n’a jamais été du genre à aborder un gars en premier, mais comme cela n’a pas fonctionné, elle cherche à changer les choses ici et à prendre le taureau par les cornes! Attention, Peter, Natasha arrive chaud! “

Maintenant, il semble que Parker et Weber aient réussi. En parlant avec Access lors d’une des premières dates de groupe de Weber, Parker a partagé qu’elle “sentait à 100% un lien” avec le nouveau célibataire.

“C’est quelqu’un qui regarde profondément dans vos yeux et il vous donne toute son attention”, a déclaré Parker. “Et je suis assis là et je me dis:” D’accord, nous pouvons y aller maintenant. Nous n’avons plus besoin de ça parce que c’est tout. »Mais ensuite vous parlez aux autres filles et vous vous dites:« Oh, attends, tu as le même sentiment? Quelle? Qu’est-ce que c’est?'”

Elle a poursuivi: “J’ai donc vraiment ressenti un lien avec lui parce qu’il semble juste vraiment ouvert et honnête, ce qui est vraiment important pour moi chez quelqu’un avec qui je cherche à passer une éternité.”

Chris Harrison partage comment Natasha Parker a été castée sur “The Bachelor”

Le 16 décembre, Harrison a correctement présenté le casting de la saison Weber’s Bachelor via une diffusion en ligne. Et lorsque l’hôte a atteint Parker, Harrison a révélé comment elle avait été choisie pour faire partie du voyage de Weber.

“Natasha de New York – un ami d’un ami d’un producteur de notre émission nous a envoyé ce planificateur d’événements de New York”, a-t-il déclaré. “Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants. Aimez Natasha. “

Harrison a également décrit l’homme de 31 ans comme ayant une «langue pointue» avec un «esprit encore plus pointu». Il a ensuite expliqué: «Natasha ne se retient jamais d’utiliser l’une ou l’autre de ces choses.»

Pendant ce temps, l’hôte de Bachelor Nation a laissé entendre que les fans devraient garder un œil sur une nouvelle phrase. «Écoutez, vous allez entendre cette saison, quelque chose que nous aimons appeler« chats et rats », a déclaré Harrison. “C’est quelque chose qui se passe dans la maison. Natasha invente cette phrase. Rappelez-vous, “chats et rats.” Je vais en rester là. “

Maintenant, à en juger par le flux Instagram de Parker, le planificateur d’événements est occupé à vivre sa propre vie. Mais après que Harrison a fait l’annonce officielle, Parker a pris le temps de promouvoir son apparition dans la série de télé-réalité ABC. Et il semble qu’elle souhaite également interagir avec Bachelor Nation.

“Ohhhh @BACHELORABC dit que c’est officiel! Il est temps de regarder et de rôder le 6 janvier », a écrit Parker. «BACHELORNATION – DM me pour rejoindre ma liste d’amis proches si vous voulez« regarder »avec moi. Paix et câlins jusque-là. »

