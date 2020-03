Qui est Nico Evers-Swindell? Âge, épouse et rôles antérieurs – HITC

Nico Evers-Swindell se joint à On My Block saison 3.

Netflix a vraiment un spectacle pour tout le monde.

Que vous soyez passionné de thrillers criminels ou de science-fiction expansive et de concept élevé, le service de streaming a un joyau douloureux à découvrir.

Si les drames pour adolescents sont votre tasse de thé, alors nous sommes sûrs que vous n’êtes pas étranger à recommander On My Block chaque fois que l’occasion se présente. C’est un spectacle phénoménal, doté d’une palette de talents apportant profondeur et humanité à des personnages qui ont résonné depuis le début.

La série a été créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft et a été présentée au public en mars 2018 avec une première saison impressionnante. Un lot encore meilleur d’épisodes est arrivé en mars 2019 et le renouvellement est intervenu un mois plus tard.

Des favoris comme Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray et Julio Macias sont récemment revenus dans la troisième saison très attendue, mais prenons un moment pour mettre en lumière un autre artiste…

Nico Evers-Swindell joue dans On My Block

Le personnage de Bryan Whitman revient dans le premier épisode de la saison 3 après être apparu dans le chapitre seize de la saison précédente.

Il est joué par Nico Evers-Swindell.

Bryan est marié à Julia et le couple a deux enfants, sa fille Hayden et son fils Cooper. Sa belle-fille est Monse.

Quant à Nico lui-même, il a épousé l’actrice américaine Megan Ferguson en 2011, qui est connue pour des rôles dans des films comme Bad Moms (elle a joué Tessa), Suburbicon (juin), The Disaster Artist (Jessie), The Fundamentals of Caring. (Peaches) et Love & Other Drugs (Farrah).

Donc, à part On My Block, dans quoi d’autre Nico était-il?

Sur Nico Evers-Swindell de My Block: films et séries télé

Nico Evers-Swindell est sur les écrans depuis 2008, l’année où il est apparu dans un épisode de Law & Order (il a joué Eric), le téléfilm The Secret Game (# 6 Duke Medical) et la série Guiding Light (Messenger).

Son prochain rôle est venu dans le film 2010 Edge of Darkness (State Trooper # 2) avec Mel Gibson et réalisé par Martin Campbell.

Il continuera à jouer dans d’autres films tels que Parkland (Rufus Youngblood) de 2013 avec Zac Efron et White Rabbit de 2018, mais une grande partie de son travail se fait sur petit écran.

Tout au long de sa carrière, il a présenté ses talents dans des efforts télévisés tels que Grimm (Kenneth), Manhattan Love Story (Tucker), American Horror Story (Craig) The Office (Cpl. Miller), The Magicians (Umber / Nigel), In the Dark (Bradley), Arrested Development (officier Howell), American Crime Story (Phil), Strangers (Nico), Minutes (Curtis) et Veep (Colt).

L’acteur Nico Evers-Swindell de ‘Maude’ assiste à l’IMDb Studio au Sundance Film Festival le 19 janvier 2018 à Park City, Utah.

Nico Evers-Swindell est-il sur Instagram?

Non, Nico Evers-Swindell n’est pas sur Instagram.

Il est sur Twitter et vous pouvez le retrouver sur @EversSwindell; il compte plus de 1100 abonnés, et si cela ne semble pas beaucoup, c’est parce qu’il n’a pas posté depuis février 2016!

Alors, peut-être qu’il n’est tout simplement pas trop inquiet des médias sociaux. Là encore, tant qu’il est occupé par le travail, les fans resteront heureux malgré tout.

Quant à l’avenir, il s’apprête à jouer Harry dans la prochaine série télévisée Woman Up and Nate in Robbie, qui est actuellement en pré-production.

