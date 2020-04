Qui est Paul Smith? Rencontrez le producteur de Celador derrière Who Wants to Be a Millionaire? – HITC

ITV’s Quiz explore les origines et le moment le plus controversé de Who Wants to Be a Millionaire? mais qui est juste Paul Smith?

Qui veut gagner des millions? a complètement bouleversé le genre du jeu et du quiz quand il est arrivé sur nos écrans de télévision en 1998.

L’énorme prix offert a mis le spectacle totalement à part de ses prédécesseurs de jeux télévisés qui ont attiré un large éventail de candidats pleins d’espoir.

Et, avec un si gros prix en jeu, certains concurrents se sont même tournés vers des moyens plus néfastes de s’emparer du prix en argent d’un million de livres sterling.

Le drame d’ITV, Quiz, détaille un tel incident qui a vu un concurrent au cœur d’une tristement célèbre controverse contre la toux.

Dans le quiz, qui veut devenir millionnaire? s’avère être l’idée originale de David Brigg et Paul Smith, mais qui est exactement ce dernier et quel rôle joue-t-il dans le succès de la série?

Quiz sur ITV

Quiz est arrivé sur ITV le lundi 13 avril et la série en trois parties arrivera tous les jours jusqu’au 15 avril.

La série fait suite à la controverse de la toux de 2001 qui a vu le major Charles Ingram gagner 1 000 000 £ par des moyens néfastes alors qu’un associé dans la foule toussait pour révéler la réponse.

Le scandale qui a suivi était à l’échelle nationale et est toujours référencé dans les itérations modernes de la série.

Qui est Paul Smith de Celador?

Paul Smith peut être vu dans la série Quiz aux côtés de David Brigg, le créateur de Who Wants to Be a Millionaire, et le couple est mis au premier plan dans les premiers moments de l’épisode 1 lorsque leur émission, à l’origine appelée Cash Mountain, fait son chemin sur nos écrans de télévision.

Celador, en plus d’être la société derrière Who Wants to Be a Millionaire?, Était également la société de production responsable du film oscarisé de Danny Boyle, Slumdog Millionaire, qui présente lui-même la version indienne du jeu-questionnaire à succès.

Qui joue Paul Smith dans Quiz?

L’acteur écossais de 51 ans a près de 60 crédits à son actif et est surtout connu pour ses apparitions dans Line of Duty, Unforgotten, Catastrophe et le jeu vidéo Assassins Creed IV: Black Flag où il exprime le pirate Blackbeard.

Le quiz se poursuit tous les jours à 21 h sur ITV jusqu’au troisième et dernier épisode diffusé le 15 avril.

Dans d’autres nouvelles, qui joue la maman de Kaya dans The Nest? Voici pourquoi vous reconnaissez Shirley Henderson!