Qui est PC Cheryl dans Last Tango à Halifax? Rachel Leskovac revient dans la comédie dramatique de la BBC après cinq ans! – HITC

Last Tango à Halifax profite actuellement de sa cinquième série et un personnage préféré des fans est de retour dans l’épisode 3.

Il y a toujours eu beaucoup de possibilités pour les séries dramatiques sur la BBC et au cours des dernières années, Last Tango à Halifax a été l’un des plus appréciés, remportant même plusieurs prix BAFTA dans sa première série.

Last Tango à Halifax est apparu sur nos écrans depuis 2012 et a fourni beaucoup de rires, des moments sincères et des intrigues passionnantes au cours de ses quatre séries précédentes.

En 2020, après quatre ans loin de nos écrans, Last Tango est revenu pour sa cinquième série tant attendue, ramenant sa distribution principale de personnages très appréciés.

En plus de cela, la série 5 nous réintroduit également dans le personnage de Cheryl, un policier qui n’est pas apparu dans la série depuis la troisième série de 2015.

Qui est PC Cheryl?

Cheryl est policière au sein des forces de police d’Halifax. Elle est apparue pour la dernière fois dans la série en 2015 dans la troisième série et était absente dans la série 4 de 2016.

Maintenant, dans l’épisode 3 de la série 5, le policier brillant et pétillant du Yorkshire revient sur nos écrans.

Nous obtenons notre première réintroduction à Cheryl dans un café pendant que Celia apprend les plans de Ted de rester avec elle et Alan, mais au fur et à mesure que l’épisode se poursuit, la rivalité de longue date de Cheryl avec Gillian est explorée après que les moutons se soient faufilés dans la ville.

Une référence à Happy Valley

Last Tango in Halifax a été créé par l’écrivain Sally Wainwright qui est également responsable de la série dramatique de la BBC Happy Valley qui se déroule également dans la ville de Halifax et qui coïncide avec l’actrice Sarah Lancashire parmi ses acteurs, tout comme Last Tango.

Le personnage de Sarah Lancashire dans Happy Valley, le sergent de police Catherine Cawood, est référencé par Cheryl dans Last Tango dans ce qui est un charmant petit œuf de Pâques pour les fans des deux séries et confirme que les deux spectacles existent dans le même univers les uns que les autres.

Cheryl note même que Catherine est connue pour avoir la tête froide et la conduite lorsqu’elle dit: «C’est un bon travail, c’est moi de service et non le sergent Cawood, car elle vous arracherait la rate par le nez pour avoir parlé à un policier comme ça . “

Rachel Leskovac: Films et TV

L’actrice qui joue Cheryl dans Last Tango à Halifax est née à Bradford, Rachel Leskovac. Son apparition dans la série 5 porte son nombre d’épisodes à quatre.

Rachel Leskovac est diplômée du Liverpool Institute of Performing Arts en 1998 et a obtenu en 2000 son premier rôle dans la série télévisée Channel Square North Square.

Depuis lors, elle est apparue dans près de 30 rôles d’acteur, dont les plus importants sont venus dans les feuilletons Coronation Street et Hollyoaks où elle est apparue dans 134 et 69 épisodes respectivement.

Elle a également joué dans des rôles comme Happy Valley, Moving On, Shameless et Holby City.

Le dernier tango à Halifax, la série 5 se termine avec son quatrième épisode le dimanche 15 mars, tandis que tous les épisodes précédents sont disponibles en streaming via BBC iPlayer.

