Qui est Pippa Bennett-Warner? Âge de la star de Gangs of London, Instagram et rôles précédents – HITC

Gangs of London est enfin arrivé sur les écrans et met en vedette Pippa Bennett-Warner, Joe Cole et Michelle Fairley.

Comment vous divertissez-vous pendant le verrouillage?

Il y a beaucoup de façons de rester occupé, mais rien n’a battu en arrière devant la télé avec une grande série. Heureusement, nous avons vu récemment de nouveaux titres exceptionnels, comme la série documentaire extrêmement populaire Tiger King et le drame d’aventure pour adolescents Outer Banks.

Maintenant, d’un autre côté, nous sommes prêts à adopter quelque chose de beaucoup plus percutant.

Nous savions que ce serait le cas depuis le début avec Gangs of London. Pourquoi? Eh bien, à cause de Gareth Evans.

Le réalisateur gallois a fait des vagues en 2011 avec l’acteur d’arts martiaux habilement conçu The Raid. Encore plus remarquable, il a réussi à surpasser la réalisation du premier film de la suite, qui revendique sans doute certaines des séquences d’action les plus explosives jamais mises au cinéma.

Après cela, nous l’avons vu se tourner vers le genre d’horreur avec Apostle 2018, disponible en streaming sur Netflix.

Maintenant, il est de retour en territoire familier, nous apportant une autre histoire de rivalité avec un gangland aux côtés du co-créateur Matt Flannery et d’un casting brillant.

En parlant de la distribution, prenons un moment pour mettre en lumière Pippa Bennett-Warner…

Pippa Bennett-Warner joue dans Gangs of London

Le personnage de Shannon Dumani est interprété par la merveilleuse Pippa Bennett-Warner.

La série raconte l’histoire d’une ville menacée par un conflit de gangs élaboré après l’assassinat de Finn Wallace (joué par Colm Meaney). Il était le patriarche de la famille criminelle la plus renommée de Londres, mais les tables tournent sûrement; la paix et le respect s’estompent rapidement.

Comme on ne sait pas qui a orchestré le meurtre, les choses semblent particulièrement difficiles pour son fils, Sean (Joe Cole). Cependant, il n’est pas seul et a l’aide de la famille Dumani de son côté.

Beaucoup de dégâts ont déjà été faits, avec la mafia albanaise, la mafia turque, le cartel de la drogue au Pakistan, les tuteurs jamaïcains, les triades chinoises et plus encore, tous s’affrontant alors que la ville se transforme en une marmite bouillonnante de tensions croissantes.

Pippa brille dans son rôle respectif, mais où avons-nous déjà vu l’actrice britannique de 31 ans?

Pippa Bennett-Warner: Rôles précédents

Selon IMDb, Pippa Bennett-Warner est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de Holby City en 2002 (elle a joué Gemma Webber) et un an plus tard, elle était dans un épisode Lenny Henry in Pieces (Jessica).

Avance rapide jusqu’en 2010 et elle a décroché une place dans la célèbre série comique Come Fly with Me (Lisa) dans l’esprit de Little Britain.

À partir de là, elle a continué à marquer une gamme de rôles télévisés dans des histoires comme Case Histories (Emma Drake), Inspector Lewis (Nina Clemens), Southcliffe (Suzannah), Death in Paradise (Rosie Curloo), The Smoke (Ziggy Brown), Doctor Who (Saibra), Les procès de Jimmy Rose (Kerry Irwin) et Silent Witness (DC Heidi Bailey).

Cependant, elle est peut-être mieux connue pour des projets télévisés tels que Sick Note (Becca Palmerstone), MotherFatherSon (Lauren Elgood) et plus récemment, Hulu’s Harlots (elle a repris le rôle de Harriet Lennox pour 23 épisodes impressionnants).

Ce n’est pas que la télévision…

Elle a également joué dans un certain nombre de films, dont Real (Jamie) de 2019, Johnny English Strikes Again (Lesley), Patient Zero (Linda), The Foreigner (Marissa Levett) et Wakefield (Emily) de 2016 avec Breaking Bad’s Bryan Cranston .

Cette année, vous pouvez la voir dans la série télévisée Maxx (Tamzin) et le film Open (Naomi), réalisé par Jack Eve.

Pippa Bennett-Warner assiste à un dîner privé, organisé par Natalia Vodianova & Maxx Royal Resorts, lors de la London Fashion Week février 2020, le 17 février 2020 à Londres, en Angleterre.

Suivez Pippa Bennett-Warner sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Pippa dans Gangs of London et que vous avez envie de vous tenir au courant de ce qui vous attend, cela vaut certainement la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @pippabennettwarner; elle compte actuellement un peu plus de 2 600 abonnés.

Dans un récent post, elle a inclus une image promotionnelle d’elle aux côtés d’autres co-stars représentant des membres de la famille Dumani, notant que tous les épisodes de la série sont désormais disponibles à regarder avec l’aimable autorisation de Sky TV et Now TV.

Il existe également une multitude d’autres articles, donc cela vaut bien un parchemin.

Si vous travaillez toujours sur la série, nous espérons que vous l’apprécierez!

Dans d’autres nouvelles, pouvez-vous répondre à cette énigme classique?