Qui est Prit Kamani? Netflix accueille un nouveau venu dans un film indien original – HITC

Maska est un nouveau film indien de Netflix, mais qui est la nouvelle star principale Prit Kamani?

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries télévisées américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces derniers mois, nous avons vu de plus en plus de contenu international arriver sur le service de streaming pour répondre à son audience mondiale croissante.

L’arrivée internationale la plus récente est le film indien Maska.

Le film est arrivé sur Netflix le 27 mars 2020 et présente une foule de talents locaux parmi les acteurs.

Parmi eux, la vedette du film, Prit Kamani. Cependant, l’acteur est loin d’être un nom familier, alors qui est-il?

Maska sur Netflix

Maska, qui est sorti le 27 mars 2020, raconte l’histoire d’un jeune homme ambitieux alors qu’il s’apprête à devenir un acteur célèbre, suscitant la tension avec ses parents alors qu’il annonce sa décision de quitter le café familial.

L’histoire prend une dimension supplémentaire lorsque ce jeune homme, Rumi Irani, rencontre une fille qui lui propose une nouvelle voie plus réaliste.

Présentation de Prit Kamani en tant que Rumi Irani

Prit Kamani, l’acteur de 27 ans, incarne Rumi Irani dans le film.

Né à Rajkot, au Gujarat, le 28 février 1993, l’acteur indien vient juste de faire irruption sur la scène après l’arrivée de son premier rôle en 2017.

Avant cela, il est entendu que Kamani a étudié à l’université de Mumbai où il aurait participé à plusieurs productions théâtrales étudiantes.

Loin de sa carrière d’acteur naissant, Prit est très actif sur les réseaux sociaux avec des comptes sur Twitter et Instagram qui comptent plus de 54 000 fans.

Prit Kamani: Films et TV

Au moment d’écrire ces lignes, Prit Kamani n’a que trois crédits d’acteur professionnel à son nom selon IMDb.

Ses débuts d’acteur sont venus en 2017 dans le court métrage #Letters.

Cela a été suivi en 2019 par une apparition dans le film indien Hum Chaar.

Et bien sûr, plus récemment, Prit Kamani a endossé le rôle de Rumi Irani dans le film Netflix Maska.

Prit Kamani espère sans aucun doute que l’apparence de Netflix pourra être un tremplin vers des choses plus grandes et meilleures à l’avenir.

D’ici là, Maska est disponible pour diffuser maintenant sur Netflix après son arrivée le 27 mars.

