Qui est qui dans le nouveau film Birds of Prey

Je suis sûr qu’en tant que bon fan de bandes dessinées, vous connaîtrez très bien chacun des personnages qui seront bientôt présentés dans Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn), mais il se peut que ce ne soit pas le cas et, d’autre part, je ne connais pas un peu l’histoire tordue de chacun des protagonistes et des méchants que vous verrez bientôt sur grand écran. En ce sens, nous voulions faire un bref résumé de chacun des exploits de Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Renee Montoya, Cassandra Cain, Black Mask et Victor Zsasz. Peut-être que cette liste vous motivera à voir Birds of Prey très bientôt.

Oiseaux de proie ouvre le 7 février et a été réalisé par Cathy Yan.

Harley quinn

(Photo: DC Comics)

Harley Quinn n’était pas la femme émancipée que nous connaissons tous maintenant. Non. C’est le personnage de bande dessinée le plus battu qui ait existé dans l’histoire de DC et, pour être honnête, je ne sais pas pourquoi on lui a permis autant de souffrance. Créé à l’origine par Paul Dini et Bruce Timm pour la série télévisée Batman: The Animated Series (1992), il était prévu que le célèbre homme de main du Joker n’apparaisse que dans un épisode de la série, en faveur du Joker. Cependant, sa popularité était si grande que les producteurs de la série ont décidé de lui donner une histoire digne d’un méchant afin qu’il puisse continuer à apparaître dans le reste des chapitres. Il est ensuite venu dans la bande dessinée, dans Batman: Harley Quinn numéro 1, sorti en 1999, écrit par Dini lui-même et le dessinateur Yvei Guichet.

Il a été établi que le nom original de Harley Quinn serait Harleen Quinzel, une psychiatre qui travaillait comme stagiaire à Arkham Asylum. À Arkham, Harley a rencontré Joker. Sa personnalité l’a tellement impressionnée qu’elle a proposé de travailler sur lui. Mais, disons, au milieu de la thérapie, le prince clown du crime s’est lavé le cerveau. Il l’a trompée, la touchant avec une histoire tragique sur son passé qui comprenait, bien sûr, un père violent. Elle est tombée amoureuse, à sa malchance, et l’a aidé à s’échapper de l’asile, devenant alors son acolyte Harley Quinn.

A partir de ce moment a commencé une relation toxique. Et c’est peut-être la parade la plus maladive de l’histoire de la bande dessinée avec une Harley toujours soumise et un Joker toujours abusif. À plusieurs reprises, le bouffon maléfique voulait se débarrasser d’elle. Autrement dit, il voulait la tuer ou la violer physiquement. Harley a vécu longtemps trompée, dans une relation toxique qui, bien qu’elle ait eu des moments d’amour, a causé beaucoup de souffrance. Pendant de longues années, il a cherché un moyen d’échapper à Joker et, coïncidant avec son moment le plus célèbre, a réussi à s’émanciper et à devenir indépendant, même en entamant une nouvelle relation avec Poison Ivy.

Canari noir

(Photo: DC Comics)

Black Canary est peut-être le personnage avec l’histoire d’origine la plus déroutante de toute cette liste. Au fil des ans, il a beaucoup changé, mais remonte à 1947. Il a été créé par Robert Kanigher et Carmine Infantino, et est apparu pour la première fois sous le nom de Dinah Drake dans la bande dessinée Flash Comics # 86, bien que dans Birds of Prey ce sera mieux connu sous le nom de Dinah Lance (et joué par l’actrice Jurnee Smollett-Bell). L’histoire de Black Canary commence à être empêtrée dans l’événement Infinite Earth Crisis des années 80, lorsque DC a complètement reconstruit son univers, donnant au grand Dinah une origine complètement différente et renouvelée, avec une histoire héritée où la mère de Dinah Il hérite du nom de Black Canary de sa fille, le tout expliqué dans une histoire bien établie dans Secret Origins # 50 de 1990.

Le nouveau Dinah a été créé à l’origine par Dick Dillin et Dennis O’Neil et est la fille de Dinah Drake et de l’enquêteur privé Larry Lance. Dès son jeune âge, elle a été entourée de membres de la Justice Society et a été témoin des exploits de sa mère, Il a toujours aspiré à devenir Black Canary, donc sans la permission de sa mère, il a commencé sa formation sous le manteau de Wildcat, membre de la Justice Society, tout en dominant son pouvoir connu sous le nom de Canary Cry, un cri sonore.

Dinah est le seul héros de l’âge d’or et de l’âge d’argent qui faisait partie de la Justice League et de la Justice Society of America et, comme si cela ne suffisait pas, Black Canary en était le fondateur (avec Oracle ) de Birds of Prey au milieu des années 90. Dinah était également la petite amie officielle d’Oliver Queen (Green Arrow), qu’elle a épousé dans les bandes dessinées.

Chasseresse

Peut-être que le mot qui décrit le mieux Helena Bertinelli, l’alter ego de Huntress, est vengeance. Dans Birds of Prey, elle sera interprétée par l’actrice Elizabeth Winstead, mais comme Black Canary, Huntress est également un personnage classique de DC Comics avec une histoire d’origine qui a également été affectée par Crisis on Infinite Earths. Avant Bertinelli, il y avait une veste avec la même apparence, qui était la fille de Batman et Catwoman sur Terre 2, et dont le nom était Helena Wayne. Après la crise, DC lui a donné une nouvelle histoire qui, disons, était plus tordue que sa version originale. Bien que oui, il a conservé le style de combat, le costume et son prénom.

Helena est la fille d’un patron de la foule de Gotham City, Depuis son enfance, elle a développé une énorme haine et un grand désir de vengeance parce que, quoi d’autre peut-il arriver si vous regardez de près le meurtre de votre famille? Il a formé, en fait, il a formé ses propres gardes du corps. Elle est devenue une experte dans l’art du Kung Fu, du Muay Thai, du Karaté, de la boxe et a adoré utiliser son arme préférée: les arbalètes. Et fondamentalement, il a utilisé ses compétences pour nettoyer les rues de Gotham. Il est violent et agressif et, généralement, ses méthodes ne sont pas approuvées par Batman.

La première apparition d’Helena Bertinelli dans les bandes dessinées s’est produite en 1989 Chasseresse # 1, et a été créé par Joey Cavalieri et Joe Staton.

Renee Montoya

Renee Montoya est l’un des personnages les plus représentatifs de la communauté latine et LGBT dans les bandes dessinées de DC, et en partie grâce à l’écrivain Greg Rucka, qui a continué à développer le personnage en 2000 dans Detective Comics. Mais rien de tout cela n’est gratuit. Montoya a grandi dans les entrailles de la ville chaotique de Gotham, puis a rejoint le service de police de la ville, où il a travaillé en étroite collaboration avec le commissaire Gordon. Même lui-même l’a promue détective.

Dans Birds of Prey, Renee Montoya sera jouée par l’actrice Rosie Perez, mais à l’origine le personnage a été créé pour Batman: The Animated Series (1992), bien que son introduction ait déjà été faite dans les bandes dessinées, dans Batman # 475, en 1992.

Il est très possible que son ennemi juré soit à deux faces pour une raison absurde: il est tombé amoureux d’elle. En 1999, Rucka était en charge d’écrire une étrange relation entre elle et Harvey Dent dans la saga Batman: Nobody’s Land, de sorte qu’entre les numéros 6 et 10 de Gotham Central: Half Life, Dent trouvera un moyen troublant de l’attirer vers lui, ruinant sa vie d’une manière qui pourrait nous rappeler beaucoup du monde réel. C’est lui qui révèle son identité sexuelle en filtrant des photographies de Montoya sur son intimité avec d’autres femmes. Elle recevrait alors le rejet de sa famille et de ses collègues.

Dans The new 52, ​​le redémarrage de 52 séries DC Comics, l’histoire de Montoya plonge dans l’alcoolisme. Mais c’est là qu’il rencontre The Question, qui meurt dans la même saga, et donc Montoya finit par adopter son identité, où il a également été révélé que Montoya était l’amant de Batwoman. Le changement a été bref et est actuellement, encore une fois, un détective de Gothic City.

Cassandra Cain

L’origine des héroïnes de Birds of Prey a un point commun: chacune est dévastatrice. Et le passé de Cassandra Cain, qui dans le film sera joué par Ella Jay Basco, ne fait pas exception si nous la considérons comme la fille des tueurs David Cain et Lady Shiva / Sandra Wu-San, deux des tueuses les plus dangereuses du monde. Son histoire n’aurait pas pu être plus regrettable. Privé de tout contact humain depuis sa naissance, Cassandra a été conçue par son père, membre de la Ligue des assassins, comme une arme mortelle qui pourrait servir de garde du corps fidèle de Ra’s Al Ghul. À plusieurs reprises, David Cain n’a pas réussi à trouver une personne capable d’accomplir une tâche aussi horrible, jusqu’à ce qu’il décide finalement que la solution à ses souhaits était d’utiliser les bons gènes. La formation était insuffisante, alors … eh bien, sans entrer dans les détails, une fille avec Lady Shiva a procréé Cassandra.

Cassandra a été formée depuis son enfance pour devenir meurtrière. Même son père l’a empêchée d’apprendre à parler, lire et même écrire, tant qu’elle pouvait mieux interpréter le langage corporel, ce qui l’a amenée à comprendre intuitivement les émotions de ses adversaires à travers ses mouvements. En théorie, Cassandra Cain était une arme. Mais ce fut un échec. Elle n’avait que 8 ans lorsque son père l’a emmenée pour commettre son premier meurtre. Il a fait ce qu’on lui avait demandé, même s’il ne connaissait même pas le sens de la mort, mais s’est vite rendu compte qu’il pouvait lire la souffrance de sa victime.

Cassandra s’est enfuie et a erré pendant très, très longtemps dans les rues de Gotham City. Dans Batman: No Man’s Land, Cassandra a rencontré Barbara Gordon et c’était dans le même arc où il a gagné le respect de Batman après avoir sauvé la vie du commissaire Jim Gordon, faisant d’elle la nouvelle Batgirl.

Cassandra Cain a également adopté les pseudonymes de Kusami, Black Bat et Orphan. Il a été créé par Kelley Puckett et Damion Scott, et est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées de Batman # 567 en 1999.

Roman Sionis / masque noir

Black Mask, également connu sous le nom de Roman Sionis, est deux choses: sadique et millionnaire. Et on pourrait dire que c’est l’homologue maudit de Batman si l’on considère que Sionis a également un passé sombre (et inquiétant) lié à la mort de ses parents. Bien que contrairement à la chauve-souris, il les a assassinés. Qui diable a fait une histoire étrange pour un personnage de bande dessinée? À Doug Moench et Tom Mandrake pour Batman # 386. Dans Birds of Prey, le personnage de Black Mask sera joué par le toujours amical Ewan McGregor.

Vous pourriez être intéressé de savoir comment Black Mask a assassiné ses propres parents. Rc’est une mauvaise journée que leurs parents n’ont pas accepté une des copines de Roman et en conséquence de cela … il les a tués. Il les a brûlés vifs. On dit même que son masque distinctif a été sculpté avec le même bois du cercueil de son propre père. Apparemment, ses parents ont été très négligents avec lui pendant son enfance, mais ce n’est peut-être pas une excellente excuse pour, vous savez, tuer. Il en fut de même pour ses débuts de meurtrier. Il a ensuite repris l’entreprise familiale, une entreprise de cosmétiques, Janus Cosmetics, ce qui a conduit à la faillite … défigurant le visage de centaines de femmes. C’est un pur maniaque.

Plus tard, après avoir eu une expérience proche de la mort (la foudre la divise presque par deux), il est devenu tellement obsédé par les déguisements qu’il a fini par former un groupe connu sous le nom de Fake Face Society. Il était un personnage récurrent dans les bandes dessinées de Batman dans les années 80 et 90, dans des arcs narratifs tels que No Man’s Land, War Games et Under the Hood. Au début des années 2000, il est mort, en fait, il a été tué par Selina Kyle après avoir tué sa sœur (la forçant à manger le corps de son propre mari). Cette autre histoire étrange a été écrite par Ed Brubaker, mais en 2011, Sionis est revenu à la vie lors du redémarrage de The New 52, ​​lorsque sa mort par continuité a été effacée.

Black Mask est également apparu en dehors des bandes dessinées, comme dans la série animée The Batman et Batman: The Brave and the Bold; les films d’animation Batman: Under the Hood et Batman: Bad Blood, et les jeux vidéo Batman: Arkham et Batman: Dark Tomorrow.

Victor Zsasz

Victor Zsasz n’est qu’un autre putain de fou … très sanglant. Mais toute sa vie n’a pas été comme ça. En fait, c’était un bon gars à qui les circonstances de la vie et de la mort l’ont conduit à devenir un meurtrier, même si ce n’est pas une bonne excuse pour commettre autant de crimes odieux, non?

Dans Birds of Prey, Victor Zsasz sera joué par Chris Messina. Mais son origine remonte à 1992 dans les pages de Batman: Shadow of the Bat vol. 1 # 1, par Alan Grant et Norm Breyfogle, qui lui donneront plus tard une histoire digne d’un méchant de DC dans The Batman Chronicles # 3 (1996). En fait, Zsasz est un gars intéressant. Dérangeant, mais intéressant après tout. Son nom, en principe, est en l’honneur d’un psychiatre hongrois nommé Thomas Istvan Szasz, l’un des référents les plus importants de l’antipsychiatrie qu’il pensait que l’un des pires problèmes des sociétés était l’infantilisation, en plus de son discours avait deux axes directeurs: la responsabilité et l’autodétermination individuelle. Ce qui, à vrai dire, ne semble pas avoir beaucoup de relations avec Victor.

Le fait est que dans The Batman Chronicles # 3, nous avons été présentés à Victor Zsasz comme un homme d’affaires prospère qui est très vite entré dans une énorme dépression. J’avais 25 ans. C’était riche. Sa famille l’aimait. Il était même le meilleur de sa classe au collège. Jusqu’au jour où sa famille aimante est morte, le bordant sur une vie de jeu, de gaspillage et de tristesse, qui l’a conduit directement au suicide. Victor prévoyait de se suicider en se jetant du pont Gotham, mais sa tentative a été interrompue par un sans-abri qui a tenté hilarante de voler ses biens à ce moment tragique, ce qui a apparemment causé une répulsion énorme à Zsasz. Il regarda dans ses yeux et remarqua qu’il n’y avait aucune trace d’humanité dans ses yeux, alors à ce moment, arrachant le couteau, Victor assassina le pauvre clochard comme s’il voulait lui sauver la vie. Par la suite, Victor était responsable du meurtre de personnes en croyant qu’il les libérerait. C’est un sadique, qui aime trancher la gorge et, comme étrange rituel pour se souvenir des vies qu’il détruit, des marques sont faites sur le corps pour chaque meurtre qu’il commet.

Dans ses premières apparitions, Zsasz était une sorte de Hannibal Lecter, avec une intelligence supérieure à la moyenne, qu’il était un redoutable tueur en série. Mais, au fil des ans et des écrivains, ils l’ont rendu moins intelligent.

