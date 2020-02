Qui est Ralf Little? Le nouveau détective de Death in Paradise est arrivé! – HITC

Un changement passionnant s’est produit dans Death in Paradise, série 9.

Il n’y a pas de meilleur remède pour le blues annuel de janvier à février qu’un peu de soleil et des paysages magnifiques.

C’est sans doute pourquoi Death in Paradise de BBC One a remporté autant de succès au fil des ans et est toujours sur nos écrans à ce jour.

La série est de retour sur BBC One pour sa neuvième saison en janvier 2020 et les fans attendaient avec impatience ce nouveau lot d’épisodes alors que nous devions faire nos adieux à DI Jack Mooney d’Ardal O’Hanlon après avoir passé quatre séries sur la fiction des Caraïbes île de Sainte Marie.

Cependant, de la même manière qu’un autre acteur de base de la BBC, Doctor Who, un autre acteur est monté à bord pour jouer le rôle d’inspecteur-détective. DI Jack Mooney a démissionné.

Les temps changent à Sainte Marie… encore

L’acteur de 39 ans Ralf Little est arrivé sur Saint Marie en tant que DI Neville Parker dans la série 9. À partir de l’épisode 5, il est le quatrième acteur à assumer le rôle de détective inspecteur dans Death in Paradise et aussi de loin le plus jeune .

Il rejoint les anciens détectives Ben Miller, Kris Marshall et Ardal O’Hanlon qui ont déjà occupé ce poste.

Nous connaissons le départ d’Ardal O’Hanlon de Death in Paradise depuis octobre 2019 quand il a annoncé qu’il quitterait Death in Paradise après sa première apparition dans la série 6 et Ralf Little a rapidement été annoncé comme son remplaçant peu de temps après.

Ce que nous ne savions pas jusqu’à récemment, c’est exactement quand Ralf Little ferait ses débuts en tant que DI Neville Parker.

Apprenez à connaître Ralf Little

Ralf Little est né à Oldham dans le Grand Manchester le 8 février 1980 et a fréquenté la prestigieuse école de Bolton quand il était enfant.

À l’Université de Manchester, Ralf Little a étudié la médecine mais a choisi de donner la priorité à l’action après avoir obtenu le rôle d’Antony Royle dans la sitcom très appréciée The Royle Family.

Bien qu’il se soit certainement fait un nom en tant qu’acteur, Little est également un passionné de football et un joueur.

En plus de soutenir Manchester United, Little a également joué pour un certain nombre d’équipes de football non-ligue et semi-professionnelles lorsque son calendrier de jeu le permet, même en participant au septième niveau du football anglais dans la Ligue isthmique ainsi que dans le vase FA.

En 2010, Ralf Little a même participé au match de charité Soccer Aid aux côtés d’autres célébrités et de joueurs de football professionnels.

Dans quoi Ralf Little était-il auparavant?

Le tout premier rôle d’acteur de Ralf Little est arrivé à l’âge de 14 ans quand il est apparu dans un rôle mineur dans la série de comédies dramatiques de la BBC Sloggers.

Cela a été suivi en 1995 avec une petite partie dans la série Elidor, toujours à la BBC.

En 1998, Ralf Little a été interprété comme Antony Royle dans la sitcom The Royal Family, un rôle qu’il a occupé jusqu’à la fin de la série en 2010 et est sans doute son rôle le plus connu à ce jour.

Ralf Little a également joué d’autres rôles importants dans sa carrière, notamment Two Pints ​​of Lager and a Packet of Crisps, The Cafe, Our Zoo et Borderline, entre autres.

Contrairement à ses autres co-stars de Death in Paradise, Ralf Little est déjà apparu dans la série de meurtres mystérieux. Dans la deuxième série de 2013, Little est apparu dans l’épisode A Dash of Sunshine sous le personnage de Will Teague.

C’est génial de l’avoir dans Death in Paradise… on attend de grandes choses!

Dans d’autres nouvelles, pourquoi Ray Donovan a-t-il été annulé? Les fans pensent qu’ils ont fait une grosse erreur!