Qui est Raymond Ochoa? Âge de la star du Big Show Show, Instagram et rôles précédents – HITC

Le Big Show Show est désormais disponible en streaming sur Netflix. Il bénéficie d’un excellent casting, avec Raymond Ochoa impressionnant Big Show et les fans dans l’épisode 5.

En ce moment, nous pourrions tous utiliser un peu de réconfort…

Dans ces circonstances, nous avons tous regardé beaucoup plus de télévision que d’habitude, c’est pourquoi Netflix a été une aubaine absolue.

Le service de streaming populaire nous a permis de rester au top avec un large éventail de titres intéressants, avec le documentaire choquant Tiger King se révélant être un remarquable exemple.

Après avoir revu certains anciens favoris et être au courant des tendances, vous ne serez pas blâmé de vouloir vous détendre avec une vision plus légère. Si vous avez envie de vous perdre dans quelques rires, alors The Big Show Show est l’antidote parfait aux efforts les plus exigeants qui font le tour en ce moment.

Créée par Josh Bycel et Jason Berger, la série se concentre sur le célèbre lutteur Big Show jouant une version fictive de lui-même aux côtés d’un casting stellaire. Alors, prenons un moment pour en souligner un…

The Big Show Show avec Raymond Ochoa

“C’est super. C’est le nom d’un assassin professionnel! “

Raymond Ochoa joue dans The Big Show Show sous le nom de Greg Turbow.

Il apparaît dans l’épisode 5 – intitulé «The Big Process» – et a fait une forte impression sur le public. Un fan a récemment tweeté “si vous ne stan Greg Turbow de The Big Show Show, ne me @ même pas.”

Big Show aime certainement le petit ami de Lola, bien qu’il ait d’abord tenté de l’intimider en déchirant de façon hilarante un annuaire téléphonique, et elle a bientôt du mal à empêcher son père de passer du temps avec lui.

C’est un grand épisode, mais où avons-nous déjà vu l’acteur de 18 ans?

Raymond Ochoa: Rôles précédents

Selon IMDb, Raymond est apparu pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2007 de la série télévisée Cold Case (il a joué Sean).

Depuis lors, a joué dans d’autres spectacles tels que 10 Items or Less (Manuelito), Hank (Kyle Funk), The Night Shift (Ernie), Instant Mom (Blix / Rudy) et plus encore.

En ce qui concerne les films, son œuvre comprend l’adaptation Disney A Christmas Carol de 2009 (Child de Caroline), House Under Siege (Toby Michael Mazur), Mars Needs Moms (Martian Hatchling), Charlie: A Toy Story (Caden) et The Good Dinosaur (Arlo).

Si vous êtes un joueur, vous serez peut-être également intéressé de savoir qu’il a prêté sa voix à Fallout 4 (Male Brotherhood of Steel Squire), The Walking Dead: A New Frontier (Gabe) et Sunset Overdrive.

Raymond Ochoa pose pour portrait à New Faces au Artists Project le 10 mai 2017 à Los Angeles, Californie.

Suivez Raymond Ochoa sur Instagram

Si vous êtes un fan de son travail dans The Big Show Show, ou l’un des autres titres que nous avons mentionnés, cela vaut vraiment la peine de rester à jour avec lui sur Instagram.

Vous pouvez le suivre sur @ raymondochoa12; il compte actuellement 31,4k followers.

Dans un récent post, il a célébré son rôle dans la série avec une photo aux côtés de ses co-stars, en écrivant: «Enfin, vous pouvez poster ceci… Le 6 avril, vous pouvez retrouver mon épisode de The Big Show Show sur Netflix… Quel plaisir ce fut @ wwethebigshow! ”

Nous espérons que vous avez apprécié l’épisode.

Dans d’autres actualités, transformez vos selfies en tableaux.