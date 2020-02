Qui est rentré à la maison dans l’épisode 6 de «The Bachelor»? Tous ceux qui sont partis après Peter Weber ont éliminé 4 femmes

Après l’épisode sauvage de lundi de The Bachelor Season 24, ABC est allé pour un autre tour le mercredi 5 février. Au début de l’épisode, le casting de Peter Weber est arrivé à Santiago du Chili. Mais comme prévu, ils n’ont pas abandonné le drame. Alors, qui est rentré chez The Bachelor Episode 6? Weber a éliminé quatre femmes et celui qui reste ne vous surprendra pas.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 Episode 6.]

Peter Weber est frappé par Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller dans «The Bachelor» Episode 6

Le premier rendez-vous en tête-à-tête va à Hannah Ann Sluss, et Weber l’emmène explorer la ville. Ils semblent passer un bon moment, faire des gaffes et profiter des vues.

Cela dit, Hannah admet qu’elle n’est jamais tombée amoureuse auparavant. Et bien sûr, Weber panique un peu, car il recherche un engagement à vie. Puis dans la partie nocturne de la date, Weber demande à Hannah ce qu’elle veut à l’avenir. Elle ouvre sur son mannequinat et révèle que Weber a les qualités qu’elle veut chez un partenaire.

Néanmoins, Weber n’est pas sûr de Hannah. Il part et finalement, Hannah le poursuit. Elle tombe en panne et dit qu’elle tombe amoureuse de Weber. Cela semble fonctionner, et Weber lui donne une rose.

Dans le deuxième tête-à-tête de Weber de The Bachelor Week 6, Victoria Fuller explore la campagne à cheval. Mais plus tard, quand ils discutent de leur relation, Victoria F. expose ses doutes.

“Peut-être que vous seriez plus heureux avec quelqu’un qui pourrait être plus ouvert avec vous à ce stade”, dit-elle. Weber voit cette notion comme un acte d’auto-sabotage et essaie d’arranger les choses. Quoi qu’il en soit, il est clair que Weber tombe amoureux de Victoria F. Il lui donne une rose.

La date du groupe “The Bachelor” Week 6 voit la sortie de Victoria Paul

La date du groupe dans The Bachelor Episode 6 a donné aux fans le plaisir que tout le monde attendait si désespérément toute la saison. Tammy Ly, Mykenna Dorn, Sydney Hightower, Madison Prewett, Victoria Paul, Kelsey Weier, Kelley Flanagan et Natasha Parker arrivent sur le plateau d’une telenovela. Ils agissent dans un spectacle intitulé El Amor de Pedro.

Tout le monde semble passer un bon moment sauf Mykenna, qui ne reçoit pas assez d’attention de Weber. Cependant, quand ils s’embrassent sur le plateau, elle se sent vue.

Plus tard, lors de la soirée du groupe, Weber renvoie Victoria Paul à la maison. Le célibataire explique qu’elle se sent plus en confiance dans leur relation que lui. Et finalement, Weber ne la voit pas comme sa future épouse.

Ailleurs, Tammy est ennuyée car avant la date du groupe, Mykenna a fait ses valises et a dit qu’elle quittait le spectacle. Ils entrent dans une dispute. Weber, qui discute avec Madison Prewett, essaie de voir ce qui s’est passé. Il ne parle qu’à Mykenna et la rassure. Mais malgré tout le temps d’écran consacré au drame, Madison reçoit le groupe date de rose.

Peter Weber élimine Tammy Ly et Mykenna Dorn après leur rendez-vous 2 contre 1

Les producteurs ont ensuite mis en place un face à face pour obtenir le deuxième tour de Tammy contre Mykenna. Cela dit, cela ressemble plus à une réunion avant le cocktail de la cérémonie des roses au lieu d’une date.

Weber parle à Tammy et Mykenna pour obtenir les deux côtés de l’histoire. Alors que Weber prend sa décision, les deux femmes ont un autre argument – indice: personne ne gagne.

Quand Weber revient, il renvoie Tammy chez lui. Pendant ce temps, il garde Mykenna – seulement pour lui voler la joie lors de la cérémonie de la rose proprement dite quelques instants plus tard.

Qui rentre à la maison sur la saison de Peter Weber de «The Bachelor» Episode 6?

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Avant l’élimination de The Bachelor Episode 6, Weber parle avec chacune des femmes individuellement. Tout le monde semble approfondir sa connexion avec Weber et il n’y a pas beaucoup de drapeaux rouges. Victoria F. rassure le célibataire. Même Kelsey et Natasha – qui ne sont pas vraiment vues en semaine 6 – reçoivent également quelques moments doux. Alors, qui est rentré chez lui sur le baccalauréat? Weber élimine Mykenna et Sydney. Et maintenant, il ne reste plus que six femmes après le 5 février.

Hannah Ann, mannequin de 23 ans du Tennessee: dans la courseKelley, avocate de 27 ans de l’Illinois: dans la courseKelsey, drapière professionnelle de 28 ans de l’Iowa: dans la courseMadison, 23 ans, parent d’accueil recruteur de l’Alabama: dans la course Mykenna, blogueuse mode du Canada âgée de 22 ans: EliminatedNatasha, planificatrice d’événements de 31 ans à New York: dans la course flipper de maison de New York âgé de 1 an: EliminatedVictoria F., 25 ans, représentante médicale de Virginie: En liceVictoria P., infirmière de Louisiane, 27 ans: Eliminated

Lire la suite: “The Bachelor”: Peter Weber aime Kelley Flanagan pour l’avoir appelé lors de leur rendez-vous individuel