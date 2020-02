Qui est rentré à la maison dans l’épisode 9 de «The Bachelor»? Le week-end des suites fantastiques de Peter Weber se termine dans une révélation choquante

La semaine Fantasy Suites a bouleversé la saison 24 de l’épisode 9 de la licence. Peter Weber a emmené ses trois dernières femmes – Madison Prewett, Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller – à Gold Coast, en Australie. Mais ce n’était pas exactement l’escapade romantique que tout le monde espérait. Alors, qui est rentré à la maison lors de la semaine de baccalauréat 9? Weber est peut-être au-dessus de sa tête.

Peter Weber tombe amoureux de Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller dans «The Bachelor» Week 9

Dans The Bachelor Week 9, Weber a baigné Hannah Ann et Victoria F. avec beaucoup d’amour. Tout d’abord, Hannah Ann et Weber font du jet-ski et ils s’amusent. Ils s’ouvrent les uns aux autres, parcourant les villes natales. Hannah Ann rassure le célibataire qu’elle croit en leur relation et sera toujours là pour lui. Weber lui rend la pareille et lui dit qu’il tombe amoureux.

Puis dans la partie du soir, Weber invite Hannah Ann à la Fantasy Suite. Bien sûr, elle accepte. Le couple partage quelques doux moments ensemble alors qu’ils explorent leur chambre extravagante. Ensuite, les choses commencent à chauffer et, finalement, les caméras cessent de rouler.

Ensuite, Victoria F. Weber l’emmène en hélicoptère. Et bien sûr, les deux parties espèrent pouvoir surmonter la semaine précédente et leur manque de compétences en communication. Heureusement, au dîner, Weber et Victoria F. en parlent.

Au début, Victoria F. n’est pas en mesure de transmettre ce qui la retient. Elle évoque une vieille relation. Puis, lorsque Weber la presse de partager davantage, elle met en place ses défenses. Elle est frustrée parce qu’il ne sait pas ce qu’il veut. Malgré cela, Weber explique qu’il a juste besoin d’avoir confiance en leur relation en le respectant s’il dit la mauvaise chose.

En fin de compte, Weber et Victoria F. se réunissent et choisissent de se diriger vers la Fantasy Suite. Le lendemain matin, Victoria admet qu’elle est amoureuse de Weber lors d’une interview confessionnelle. Pendant ce temps, Weber révèle le grand – il est amoureux des trois femmes.

Qu’est-il arrivé à Madison Prewett et Peter Weber?

Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre Weber et Madison dans The Bachelor Week 9. L’épisode du 24 février s’est ouvert là où le précédent s’était arrêté. Dans les villes natales, les téléspectateurs ont appris que Madison était vierge et se sauvait pour le mariage. Mais elle ne l’a pas dit à Weber. Puis, après la cérémonie des roses éliminant Kelsey Weier, Madison a pris Weber à part.

Au cours de leur conversation, Madison n’a pas dit qu’elle se sauvait pour le mariage. Au lieu de cela, elle lui dit qu’il serait difficile d’avancer s’il couchait avec quelqu’un d’autre sur The Bachelor. Madison précise que ce n’est pas un ultimatum. Mais elle dit aussi que «les actions parlent plus fort que les mots».

Comme Hannah Ann et Victoria F. ont leurs dates Fantasy Suite, Madison est clairement mal à l’aise. Ses craintes commencent à se manifester. Puis Madison obtient son tour. Weber lui prend SkyPoint, et Madison se rend compte qu’elle est amoureuse du célibataire.

Enfin, lors du dîner, Madison dit à Weber qu’elle se réserve pour le mariage. Madison explique également ce qu’elle voulait dire dans leur précédente discussion, notant qu’elle ne serait pas en mesure de dire «oui» à un engagement sachant que Weber avait eu des relations sexuelles avec une autre femme une semaine auparavant.

Elle partage ensuite qu’elle se bat depuis quelques semaines, modifiant ses propres règles – comme avoir affaire à Weber en train de faire des relations avec d’autres femmes. Madison déclare qu’elle se bat pour lui.

Après cela, Weber devient propre. Il n’a donné aucun détail, mais il admet qu’il a été intime. Le célibataire devient honnête au sujet de ses sentiments pour Hannah Ann et Victoria F., confirmant qu’il n’est pas sûr de qui il choisira à la fin. Madison a besoin d’un répit et elle pleure dehors, se sentant déçue et blessée. Weber est également en larmes.

Finalement, Weber retrouve Madison et il la supplie de rester. “Je sais que je ne suis pas parfait, je ne suis même pas proche”, dit Weber. “Mais si vous pouvez honnêtement vous voir, vous et moi ensemble pour toujours, ne vous éloignez pas. Je vous en prie, non. Je sais que je t’ai blessé et je suis désolé. S’il vous plaît, ne vous éloignez pas de cela. “

Malgré ses appels, Madison sort.

Qui rentre à la maison sur la saison de Peter Weber de «The Bachelor» Episode 9?

Comme de nombreux épisodes de The Bachelor Season 24, la neuvième semaine ne s’est pas terminée par une véritable cérémonie des roses. L’épisode se termine avec Madison marchant sur Weber lors de leur dîner. Mais cela signifie-t-il nécessairement que Madison s’est éliminée de la série? Si c’est le cas, l’alun d’Auburn est le seul à rentrer chez lui ce soir, le 24 février.

Cela dit, la promo de la saison 24 de l’épisode 10 de Bachelor révèle ce qui se passera ensuite pour Weber et Madison. Lors de la cérémonie finale des trois roses, Hannah Ann et Victoria F. attendent Weber – sans Madison. L’aperçu tente d’indiquer que Madison a quitté The Bachelor. Cependant, est-ce un faux? Peut-être.

Mais même ainsi, Weber est vu plus tard chez quelqu’un et il s’excuse pour ses actions précédentes. Serait-ce Madison ou un autre concurrent? Seul le temps nous le dira. Alors restez à l’écoute. Le baccalauréat revient le 2 mars avec la semaine 10 et le spécial «Women Tell All».

