Qui est rentré à la maison lors de la semaine 3 de «The Bachelor»? Peter Weber pourrait regretter sa décision d’élimination

Peter Weber a remué son propre pot sur The Bachelor Week 3. Et franchement, nous ne savons pas trop comment nous en sentir. Après le désormais tristement célèbre “Champagne Gate” du deuxième épisode, la série de télé-réalité ABC a fait monter le drame en semant le doute dans l’esprit de Weber. Alors, qui est rentré à la maison lors de la semaine de baccalauréat 3? La troisième cérémonie des roses pourrait être terminée, mais le drame se poursuivra la semaine prochaine.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 Episode 3.]

Victoria Paul s’ouvre à Peter Weber dans «The Bachelor» Week 3

Peter Weber | Michael Tran / FilmMagic

La troisième semaine du baccalauréat a débuté par un rendez-vous individuel entre Weber et Victoria Paul. Les deux ont traîné dans la ville natale de Weber et se sont rendus dans un magasin général du pays avant de partir pour faire de la danse en ligne. Et pendant la date, Weber et Victoria P. ont admis qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre.

Plus tard, Victoria P. a partagé des détails sur son passé, y compris la mort de son père, la dépendance de sa mère et le fait de devoir devenir le principal dispensateur de soins de sa sœur cadette à un si jeune âge. Victoria P. a également admis qu’elle se demandait toujours si elle méritait l’amour.

“Je me sens tellement reconnaissante parce que j’ai l’impression que vous m’avez montré l’amour que je mérite”, a déclaré Victoria P. “J’avais tellement peur d’avoir cette conversation parce que je sais que c’est beaucoup et que vous avez eu une semaine chargée.”

“Vous êtes ce qui m’importe”, a répondu Weber et a assuré sa date au sujet de leur connexion.

Puis, dans un confessionnal, Victoria P. a révélé qu’elle «tombait amoureuse de Peter» après avoir vu son cœur. Et à la fin de la date, Victoria P. a reçu une rose de Weber.

Sydney Hightower et Victoria Paul appellent Alayah Benavidez

Pendant ce temps, de retour à la maison, le drame s’ensuivit. “Champagne Gate” a continué – mais seulement pour un moment. Kelsey Weier et Hannah Ann Sluss ont exprimé leurs frustrations l’une envers l’autre. Cependant, une autre source dramatique est apparue entre Sydney Hightower et Alayah Benavidez.

Tout au long de l’épisode, Sydney a été vue dans un confessionnal, exprimant ses pensées sur Alayah. Sydney a qualifié Alayah de “manipulatrice et fausse” car elle agissait différemment devant les caméras par rapport à la vie réelle. Ensuite, tout s’est intensifié après la date du groupe organisée par Demi Burnett.

Burnett a créé une arène de bataille d’oreillers pour les femmes afin d’exprimer leur agressivité et de «se battre» pour l’amour de Weber. Au final, Alayah a gagné. Mais Sydney n’en avait pas l’air heureuse, qualifiant l’ancienne Miss Texas de «façade de princesse» qui était là pour exécuter un «spectacle orchestré», tirant les leçons de son passé de reconstitution historique.

Plus tard, Sydney a fait part de ses préoccupations à Weber sans nommer de nom. Mais alors Weber a semblé paniquer. “Je pourrais tomber amoureux de quelqu’un et il est faux”, a-t-il déclaré dans un confessionnal. «Je l’ai vu avec Hannah [Brown] la saison dernière, tombez amoureux de quelqu’un qui n’était pas là pour les bonnes raisons. “

Weber a ensuite confronté Sydney devant toutes les femmes, la mettant sur place pour révéler exactement à qui elle faisait précédemment référence. Sydney a appelé Alayah et Weber est parti. Après avoir discuté avec Sydney, Alayah a suivi Weber pour expliquer la situation et a passé le reste de l’épisode à défendre son personnage. Sydney a reçu la date du groupe a augmenté pour son honnêteté.

Lorsque la date du groupe a pris fin, quelques autres femmes ont fait écho aux remarques de Sydney sur Alayah. Et puis Victoria P. – l’ancienne Miss Louisiane – a révélé qu’elle connaissait Alayah avant le baccalauréat. Victoria P. a également déclaré qu’Alayah lui avait dit de ne rien dire sur leur relation et qu’elle était «ouverte à toutes les opportunités», en dehors de son expérience avec Weber.

Alayah et Weber ont parlé une fois de plus, et l’ancienne Miss Texas a noté qu’elle craignait d’être disqualifiée si les producteurs apprenaient à connaître Victoria P. au préalable. La logique et les mensonges n’avaient pas de sens pour Weber. Et à la fin de la cérémonie des roses, Weber est sorti.

Qui rentre à la maison lors de la saison 3 de Peter Weber «The Bachelor»?

Peter Weber et ses candidats «Bachelor» | ABC / Craig Sjodin

Weber est sorti de la cérémonie des roses de la semaine 3 du Bachelor pour parler à Chris Harrison. Il ne restait que deux roses. Mais une fois que le célibataire régnant est retourné dans la pièce, Harrison a emporté une des roses, ce qui signifie que quatre femmes partiraient. Voici qui est rentré chez lui:

Alayah, assistante orthodontiste de 24 ans du Texas: EliminatedAlexa, esthéticienne de 27 ans de l’Illinois: EliminatedDeandra, 23 ans, coordinatrice des soins à domicile du Texas: en liceHannah Ann, mannequin de 23 ans du Tennessee: Dans la course Jasmin, 25 ans, directeur des relations avec les clients du Texas: EliminatedKelley, 27 ans, avocat de l’Illinois: dans la course Kelsey, 28 ans, drapier professionnel de l’Iowa: Dans la courseKiarra, nounou de 23 ans de Géorgie: En liceLexi, 26 ans, coordinateur marketing de New York: En lice

Madison, 23 ans, recruteur de parents nourriciers en Alabama: dans la course Mykenna, blogueuse mode de 22 ans en provenance du Canada: dans la courseNatasha, 31 ans, organisatrice d’événements de New York: dans la courseSarah, 24 ans- ancien radiographe médical du Tennessee: EliminatedSavannah, 27 ans, agent immobilier du Texas: dans la course Shiann, 27 ans, assistante administrative du Nevada: dans la courseSydney, 24 ans, directeur du marketing de vente au détail de l’Alabama: dans la courseTammy, Flipper de maison de 24 ans originaire de New York: dans la courseVictoria F., agente de vente médicale de 25 ans en Virginie: dans la courseVictoria P., infirmière de 27 ans en Louisiane: dans la course

Maintenant, ce n’est pas la fin du voyage d’Alayah sur The Bachelor. Après la cérémonie des roses, Weber a été montré en train de parler avec un producteur. Il n’était pas sûr d’avoir pris la bonne décision. Puis dans l’aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, Alayah a été repérée. Alors restez à l’écoute.

