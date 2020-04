Qui est Reylynn Caster? Explorez Instagram de la star de Netflix, son âge et ses précédents rôles! – HITC

Le Big Show Show apporte la lutte à Netflix d’une manière inattendue, mais qui est l’étoile montante Reylynn Caster?

Il devient de plus en plus courant de nos jours de voir les lutteurs passer de la lutte à l’action.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson en est évidemment le meilleur exemple, car il joue maintenant dans presque tous les films sous le soleil.

Plus récemment, nous avons vu John Cena jouer des rôles d’acteur comme Bumblebee et Ferdinand, mais c’est maintenant le tour du Big Show alors qu’il fait sa première incursion dans le monde de l’acteur sur Netflix.

The Big Show Show est une sitcom centrée sur Big Show et sa famille fictive, dont l’enfant aîné Lola.

Lola est jouée dans la série par le nouveau venu intérimaire Reylynn Caster, mais que savons-nous exactement de cette star montante?

The Big Show Show sur Netflix

Le Big Big Show est arrivé sur Netflix le 6 avril 2020.

La série de huit épisodes suit Paul Wight (alias. Big Show) alors qu’il apprend à vivre sa vie après la lutte.

Il est rejoint dans la sitcom par une version fictive de sa propre famille et doit être le père de trois filles indisciplinées bien qu’il soit le plus grand enfant de la famille.

Présentation de Reylynn Caster en tant que Lola Wight

Lola Wight est une version fictive de la vraie fille aînée de Big Show, Cierra, et le rôle de la fictive Lola dans la série est Reylynn Caster.

Reylynn Caster possède déjà une vaste expérience d’acteur, bien qu’il n’ait que 17 ans.

Née le 3 mars 2003, l’actrice montante a fait ses débuts dans l’industrie en 2014 à seulement 11 ans, selon IMDb.

Loin de l’écran, Reylynn est également actif sur les réseaux sociaux et possède des comptes sur Twitter et Instagram avec respectivement 3 990 et 115 000 abonnés.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Reylynn Caster: Films et TV

Comme mentionné, Reylynn Caster travaille dans l’industrie depuis 2014, lorsqu’elle est apparue dans le film Wichita.

Depuis lors, elle a continué à apparaître dans un total de 13 rôles, dont les plus importants sont venus dans les goûts de Think. Créer. Répétez., Moi, moi-même et moi et American Housewife.

Ce sera fascinant de voir où Reylynn Caster se retrouvera ensuite après une solide performance dans The Big Show Show.

Le Big Show Show est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 6 avril 2020.

