Qui est Samantha Spiro? La star de Call The Midwife a des fans en larmes comme Grace Calthorpe – HITC

Appelez la sage-femme continue et Samantha Spiro a été accueillie dans le giron.

Nous avons assisté à de nouveaux drames brillamment construits sur le petit écran, de White House Farm à Deadwater Fell. Mais, bien sûr, nous avons également eu droit au retour d’une poignée de favoris.

L’un des plus embrassés a été la saison 9 de Call the Midwife, qui prouve que le joyau de la BBC ne perdra probablement pas de vapeur de sitôt. Créée par Heidi Thomas et basée sur les mémoires de Jennifer Worth, cette série télévisée d’époque se concentre sur les sages-femmes travaillant à Londres dans les années 1950 et dans les années 1960, et nous en sommes amoureux depuis 2012!

Nous avons été transportés pour la première fois en 1957 avec un ensemble sympathique, qui s’est considérablement développé au fil des ans. Il y a eu une multitude de grands interprètes à bord de série en série, et heureusement, la série 9 n’est pas prête à se libérer de la tradition maintenant.

D’autres grands talents se sont joints, dont la merveilleuse Samantha Spiro.

L’actrice anglaise de 51 ans joue le personnage de Grace Calthorpe.

Elle est arrivée dans la série 9, épisode 5. Son rôle est stressant, car le mari de Grace est en convalescence, sa mère a besoin de soins constants et ses enfants et petits-enfants peuvent être assez exigeants.

Comme le personnage, Samantha a beaucoup dans son assiette avec le personnage émergent. Il est difficile de faire irruption dans une émission comme Call the Midwife et de gagner immédiatement le public, mais comme ses fans s’y attendaient, elle s’en est facilement débarrassée.

Samantha Spiro: Films et séries télé

Elle a récemment joué dans la série immensément populaire sur l’éducation sexuelle de Netflix sous le nom de Maureen Groff.

Cependant, une telle compétence est attendue lorsque vous avez une telle expérience dans le domaine de la télévision…

Samantha a également joué dans des titres télévisés tels que Plebs (elle a joué Sylvia), Game of Thrones (Melessa Tarly), London Spy (Detective Taylor), Bad Education (Professor Green), Grandma’s House (Auntie Liz), Cold Feet (Ruth Wylie ), Tracey Ullman’s Show (divers), Porters (Rebecca) et plus encore.

Ce n’est pas tout le travail télévisé, car elle a également été dans certains films, notamment Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans (Mme Felix), Me Before You (Josie Clark) et 2001’s From Hell.

Quant à son premier rôle, elle est venue sur la scène en jouant Cherie dans un épisode de The Bill, selon IMDb.

Si vous êtes fan de son travail, cela vaut vraiment la peine de vous rendre sur ses réseaux sociaux.

Vous pouvez la trouver sur Twitter à @Samanthaspiro; elle compte actuellement plus de 6 000 abonnés.

Au fil des ans, le public a appris à la connaître et à la chérir à l’écran, mais pour aborder sa vie privée, il convient certainement de souligner qu’elle a épousé Mark Leadbetter en 2002. Ils se sont rencontrés à l’école d’art dramatique et ont deux filles.

