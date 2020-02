Qui est Sandra Ávila Beltrán? Rencontrez l’inspiration derrière Isabella Bautista à Narcos: Mexique – HITC

Narcos: le Mexique vient de revenir sur Netflix pour sa deuxième saison.

Il y a toujours un intérêt supplémentaire pour un film ou une série télévisée quand il est basé sur des événements et des personnages réels.

Dans le cas de Narcos: Mexico, qui revient à Netflix pour sa deuxième saison, ces vrais personnages sont les seigneurs de la drogue du cartel du Mexique, y compris le personnage de Diego Luna, Miguel Ángel Félix Gallardo, le parrain du trafic de drogue mexicain.

Cependant, bien que la série comporte un certain nombre de personnages réels, il y a plusieurs ajouts dans le casting de la série qui, techniquement, ne sont pas de vraies personnes mais, dans le cas d’Isabella Bautista, ont été inspirés par les véritables seigneurs du crime de le temps.

Isabella Bautista à Narcos: Mexique

Isabella Bautista, qui joue dans la série de l’actrice mexicaine Teresa Ruiz, est un personnage fictif de Narcos: Mexico.

Elle se révèle être une proche associée de Félix Gallardo, cheville ouvrière de la drogue et sa quête de pouvoir dans le monde acharné des cartels de la drogue la voit devoir surmonter des tas de misogynie profondément enracinée pour aller de l’avant.

Isabella crée un personnage fascinant dans Narcos: Mexico et bien qu’elle soit techniquement une œuvre de fiction, l’inspiration pour son personnage a été tirée d’une véritable reine du cartel de l’époque.

Elle a été inspirée par Sandra Ávila Beltrán

Isabella Bautista est fortement inspirée par la membre du cartel de la vie réelle Sandra Ávila Beltrán, surnommée La Reina del Pacífico (la reine du Pacifique), qui était une figure clé de l’empire criminel de Félix Gallardo, qui est en fait son oncle dans la vraie vie.

Le lien familial signifiait que Sandra avait un rôle clé dans les cartels de Guadalajara et Sinaloan qui mettaient une cible sur elle et les membres de sa famille.

Plusieurs années après la fin du règne de Féliex Gallardo, emprisonné pour le meurtre de Kiki Camarena, en tant que chef de file dans le monde des cartels, Sandra a attiré les soupçons de la police lorsque, en 2002, elle a contacté les autorités après son fils a été kidnappé et détenu contre rançon.

Après des années d’enquête, Sandra a été arrêtée en 2007 et condamnée pour blanchiment d’argent. Suite à cela, Sandra a passé plusieurs années à faire des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis après avoir été extradée aux États-Unis en 2012 et renvoyée au Mexique l’année suivante.

Où est Sandra Ávila Beltrán maintenant?

Malgré sa condamnation à une peine de prison qui l’aurait vu rester derrière les barreaux jusqu’en 2018, Sandra Ávila Beltrán a été libérée en 2015 de la prison du Centre fédéral de réadaptation sociale à Tepic, dans l’État mexicain de Nayarit.

Depuis sa sortie en 2015, il est entendu que Sandra, maintenant âgée de 59 ans, vit dans la ville de Guadalajara où son oncle, Félix Gallardo, régnait autrefois en maître.

Narcos: la saison 2 de Mexico est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 13 février 2020.

