Qui est Sharon Small? L’actrice de Stella éblouit dans son dernier rôle dans ITV – HITC

Flesh and Blood sur ITV présente une distribution de stars comprenant l’actrice de Stella, Sharon Small.

ITV a toujours eu un penchant pour la création de séries dramatiques captivantes.

À lui seul, le début de 2020 a vu des artistes comme White House Farm, Grantchester et Endeavour orner nos écrans de télévision.

Et maintenant, alors que février tire à sa fin, nous avons une autre mini-série dramatique pour nous coincer les dents, Flesh and Blood.

L’un des plus gros tirages de Flesh and Blood est le casting stellaire qui a été assemblé, notamment Imelda Staunton, Russell Tovey et Sharon Small.

L’histoire de Flesh and Blood

Flesh and Blood raconte l’histoire d’une famille dont la réalité est sur le point d’être déchirée par la montée des tensions après que Vivien, la mère veuve, a commencé à sortir avec un nouvel homme, Mark.

Ses trois enfants, Helen, Jake et Natalie, se méfient rapidement de la nouvelle flamme de leur mère, mais des faiblesses dans leurs relations apparaissent lorsque leurs propres secrets commencent à émerger.

Jake, joué par Russell Tovey, vit en dehors de sa femme et de son enfant en raison d’une dépendance au jeu paralysante. Il travaille également comme entraîneur personnel et a un arrangement assez spécial avec un client riche du nom de Stella.

Rencontrez Sharon Small en tant que Stella

L’actrice écossaise Sharon Small, 53 ans, incarne Stella dans Flesh and Blood.

Stella est un personnage plutôt riche et plein d’entrain et ses leçons de fitness personnelles de Jake l’ont également vu lui rendre d’autres services, ce que sa femme n’approuverait certainement pas.

Sharon Small joue Stella avec une verve que l’on ne voit pas souvent de personnages similaires, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait attiré l’attention de Jake.

Sharon Small: films et rôles à la télévision

Sharon Small est en passe de devenir actrice depuis sa jeunesse lorsqu’elle a étudié le théâtre au Kirkcaldy College en Écosse avant de rejoindre la Mountview Academy of Theatre Arts à Londres.

En plus de sa carrière théâtrale impressionnante, Sharon est une habituée des écrans de cinéma et de télévision depuis ses débuts à Taggart en 1994.

Depuis lors, elle a continué à apparaître dans plus de 45 rôles d’acteur selon IMDb, avec les plus éminents dans les goûts de The Inspector Lynley Mysteries, Law & Order: UK et Trust Me pour n’en nommer que quelques-uns.

Le Flesh and Blood en quatre parties se poursuit sur ITV à 21 heures le 26 février et se termine un jour plus tard le 27 février. Les deux premiers épisodes, quant à eux, sont disponibles en streaming sur ITV Hub.

