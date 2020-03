Qui est Shira Haas? Apprenez à connaître Esther Shapiro de la mini-série Netflix – HITC

Unorthodox a fait sa première sur Netflix hier (jeudi 26 mars).

La mini-série en quatre parties raconte l’histoire vraie de Deborah Feldman, à travers son personnage principal Esther ‘Esty’ Shapiro.

Shapiro, un juif hassidique du quartier de Williamsburg à Brooklyn, cherche à fuir un mariage arrangé sans amour à l’âge de 19 ans.

Sa destination prévue? Berlin, Allemagne.

C’est là que Feldman a rencontré la créatrice de la série, Anna Winger, qui élevait elle-même un enfant après son installation dans la capitale allemande.

“Nous avons beaucoup parlé de l’expérience d’être juif en Allemagne et de la manière dont il y a des thèmes communs”, a déclaré Winger à The Guardian. «La dislocation, une raison de venir, aux prises avec l’histoire, la métropole new-yorkaise de Berlin. Il y avait beaucoup de points communs que nous avions trouvés dans une conversation normale. Le spectacle, d’une manière amusante, est devenu notre façon de construire à partir de ces discussions. “

Shaprio est interprété par Shira Haas, une actrice avec laquelle peu de gens sont probablement familiers – pour le moment.

Mais si vous êtes de ceux-là, n’ayez crainte, car nous, chez HITC, nous avons le bas ici…

Shira Haas: âge, taille et nationalité

Selon IMBD, Haas est une actrice israélienne, née le 11 mai 1995.

Superstarsbio déclare qu’elle mesure cinq pieds deux pouces (1,52 m) et pèse 50 kg (110 livres).

Le site Web affirme que Haas est né à Hod HaSharon, en Israël.

Et selon Variety, elle réside actuellement à environ 20 minutes au sud-ouest de là, dans la ville de Tev Aviv.

Dans quels films Shira Haas a-t-il joué?

Haas a joué Ariela dans Broken Mirrors, Alma dans Fotxtrot nominé aux Oscars, Urszula dans The Zookeeper’s Wife et Kira dans A Tale of Love and Darkness – le premier film réalisé par Natalie Portman. Sa performance en tant que Anna dans Pere Atzil a valu à Haas le prix de l’Académie israélienne de la meilleure actrice de soutien.

Est-ce que Shira Haas est sur Instagram?

Oui! Vous pouvez la trouver @shirahaas, où elle a accumulé près de trente mille followers – un nombre qui augmentera certainement si Unorthodox décolle dans les semaines et les mois à venir.

Comment regarder Unorthodox sur Netflix?

Pour accéder au service de streaming, vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent, d’un téléphone, d’une tablette ou d’une console avec connexion à Internet.

Ensuite, téléchargez simplement Netflix et abonnez-vous à l’une de ses différentes options de package.

Les quatre épisodes, d’une durée de 52 à 55 minutes, peuvent être diffusés immédiatement.

