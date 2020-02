Qui est Sophie, comtesse de Wessex dans la famille royale britannique?

Ceux qui ont une familiarité passagère avec la famille royale britannique sauront, bien sûr, tout sur la ligne de succession et leurs récents scandales et controverses qui ont fait la une des journaux. Bien qu’il semble que les membres de la famille royale soient incapables de se cacher des projecteurs, il y a en fait plusieurs autres membres de la famille qui volent principalement sous le radar.

L’un de ces membres est Sophie, comtesse de Wessex. Bien que son nom ne soit pas familier à ceux qui ne sont pas profondément investis dans les détails de la famille royale, elle est sur le point de devenir beaucoup plus célèbre et visible.

Sophie, comtesse de Wessex est la belle-fille de la reine

Sophie, comtesse de Sussex | Victoria Jones – Piscine WPA / .

Alors que le prince Charles, le fils aîné de la reine et le plus proche du trône, est le plus célèbre des fils royaux de la reine, elle a trois autres enfants: Anne, la princesse royale; Le prince Andrew, duc d’York; et Prince Edward, comte de Wessex.

Le prince Edward, le plus jeune fils de la reine, est beaucoup plus jeune que le grand frère le prince Charles. Il n’a actuellement que 55 ans. Le Prince Edward est marié à Sophie, comtesse de Wessex, et ils ont deux enfants: Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

Sophie, comtesse de Wessex est connue pour son travail caritatif

La comtesse de Wessex est une royale qui travaille depuis près de deux décennies. Alors qu’elle occupait auparavant un poste en relations publiques, elle a rejoint la famille royale à temps plein en 2002.

Le site officiel de la famille royale décrit le travail caritatif de Sophie comme substantiel et de grande envergure, soulignant sa capacité à partager son temps entre les fonctions officielles royales et ses propres projets de passion personnels. La comtesse est personnellement investie dans le soutien aux personnes handicapées, travaillant à prévenir la cécité dans les pays en développement, les projets agricoles et la mode.

Son travail a inclus une grande visibilité pour promouvoir les organismes de bienfaisance impliqués dans ces causes et d’autres efforts de sensibilisation. Par exemple, elle a écrit un article pour The Telegraph sur ses voyages en Inde et au Qatar qui coïncidaient avec la Journée mondiale de la vue.

En plus de ces efforts caritatifs, la comtesse est également une cycliste passionnée qui a relevé le défi de parcourir à vélo 445 miles du palais de Holyroodhouse, qui est situé à Édimbourg, au palais de Buckingham. Elle a blogué sur son voyage alors qu’elle travaillait vers son objectif.

Sophie, la comtesse de Wessex prendra plus de fonctions

Bien que la comtesse ait déjà joué un rôle important dans la famille royale, sa visibilité et ses fonctions devraient augmenter. C’est parce que les controverses qui ont secoué la famille au cours de la dernière année les ont laissés se démener pour trouver des personnes pour combler les postes laissés vacants.

Tout d’abord, le prince Andrew a été contraint de quitter ses fonctions royales à la suite d’un scandale concernant son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Plus récemment encore, le prince Harry et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, ont déménagé au Canada et ont démissionné de leurs fonctions royales. Le couple souhaite se concentrer sur son indépendance et se sortir des projecteurs durs et difficiles auxquels il a dû faire face en famille.

Tout cela a laissé à la reine de sérieuses lacunes pour combler la charge de travail royale. On s’attend à ce que Sophie intensifie et assume plus de ces tâches.

L’arrangement semble être un excellent choix car la comtesse est si proche de la reine. Cela signifie également qu’elle peut s’attendre à passer d’un membre relativement inconnu de la famille royale à une figure beaucoup plus populaire.

Il est probable que la comtesse a le sang-froid et la confiance nécessaires pour assumer ce rôle avec grâce. Après tout, elle a déjà surmonté le défi d’un scandale médiatique.

Peu de temps avant son mariage, un tabloïd a publié des photos seins nus d’elle. Elle a eu un avant-goût de la façon dont le public peut être exigeant, et elle s’est montrée capable de se tenir debout dans son regard et de sortir plus forte de l’autre côté.