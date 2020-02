Qui est Stephen Rea? Le vainqueur de la chair et du sang BAFTA nous fait deviner Mark – HITC

Stephen Rea brille dans le mystérieux meurtre d’ITV, Flesh and Blood.

Flesh and Blood offre au public une autre grande performance de Stephen Rea.

ITV l’a vraiment éliminé du parc jusqu’à présent cette année.

Déjà, en 2020, ils nous ont époustouflés avec des choses comme basées sur de vrais événements, le drame policier White House Farm et les nouvelles saisons formidables d’Endeavour et Grantchester.

L’écrivain Sarah Williams est le dernier en date à attirer l’attention… le nom sonne-t-il quelque chose?

Si c’est le cas, alors vous ne serez que trop conscient de ses talents. Sinon, c’est un nom à noter! Elle a déjà écrit des épisodes de l’incroyable série 2018 The Long Song, ainsi que des films sensibles à la casse, Small Island et comme Becoming Jane et le téléfilm Poppy Shakespeare de 2008.

Son dernier-né s’annonce comme son effort le plus impressionnant à ce jour. Bien que son écriture mérite d’être félicitée, c’est aussi grâce à un fantastique ensemble central.

Stephen Rea dans Flesh and Blood

La mini-série ITV Flesh and Blood met en vedette Stephen Rea dans les quatre épisodes.

Il plonge le public dans la vie de trois frères et sœurs qui sont choqués d’apprendre la nouvelle de l’amour de leur mère veuve pour un autre homme. Ici, nous apprenons l’histoire de la famille, les secrets et la trahison choquante alors que les actions ultérieures menacent de changer leur vie pour toujours.

Il ne fait aucun doute que cela saisit la télévision avec suffisamment de rebondissements qui se cachent dans le virage pour continuer à deviner à tout moment.

Comme nous l’avons mentionné, le casting – qui comprend des personnages comme Grace Hogg-Robinson, Lydia Leonard, Lara Rossi et Sharon Small – est stellaire, mais nous sommes ici pour mettre en lumière les talents du film et acteur de scène nord-irlandais de 73 ans Stephen Rea, qui joue le personnage de Mark.

Le lauréat du BAFTA (pour The Honorable Woman) est en pleine forme ici, mais où l’avons-nous vu auparavant?

Stephen Rea: Films et séries télé

Selon IMDb, Stephen Rea est apparu pour la première fois sur des écrans en 1964 dans la série télévisée Crossroads (il a joué Pepe Costa).

Avec des décennies entre les deux émissions, il n’est pas surprenant qu’il ait une riche expérience télévisuelle, ayant également joué dans Dickensian (Inspector Bucket), War & Peace (Prince Vassily Kuragin), Utopia (Letts), Horrible Histories (2016). Narrateur: 2001-2002), l’honorable femme (Sir Hugh Hayden-Hoyle) et homologue (Alexander Pope).

Plus récemment, il a abordé le rôle intégral de Martin Killane dans le thriller mystère de Netflix The Stranger.

Vous n’en avez vu aucun? Eh bien, si vous êtes un cinéphile, vous le reconnaîtrez peut-être dans Greta (Brian Cody), Black ’47 (Conneely), Sixty Six (Dr Barrie), V pour Vendetta (Finch), The I Inside ( Docteur Newman), Fever Pitch (Ray, le Gouverneur), Interview avec le Vampire (Santiago), The Crying Game (Fergus) et Life Is Sweet de Mike Leigh (Patsy).

Stephen Rea s’ouvre sur Mark

Mark est un personnage délicat et complexe à représenter, mais Stephen en fait certainement un excellent travail.

Comme l’a souligné l’Express, il a récemment parlé à la presse de la pièce, pesant: “C’est un homme gentil qui est amoureux de cette gentille dame … Elle est gentille, mais vous savez, elles sont indescriptibles”, a-t-il dit à propos de la relation de Mark. avec Vivienne. “Je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait se mêler à cela”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’il se familiarise davantage avec le personnage et sa relation, il taquine également: «Je veux dire, elle est malade la moitié du temps et il aime être médecin. Tout le monde a besoin d’une fonction et d’un rôle », ce qui contient quelques suggestions intéressantes sur sa capacité à commettre le crime en question.

C’est l’incertitude, en revanche, qui alimente l’intrigue au cœur de la série, comme Stephen le reconnaît très bien: «S’il n’y a pas d’ambiguïté, c’est assez délicat à jouer… Il faut être sûr qu’en réalité, il y a vraiment une ambiguïté . “

Eh bien, mission accomplie sur ce front.

