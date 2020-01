Qui est Sydney Hightower? Le candidat de Peter Weber a une connexion surprenante avec Hannah Brown

La saison des fêtes est officiellement terminée, ce qui signifie que nous pouvons enfin nous concentrer sur les choses importantes de la vie – comme les candidats à la saison de Peter Weber de The Bachelor. La nouvelle saison démarre le 6 janvier, ce qui signifie que tout le monde passe en revue tous les détails de la distribution. Et comme à chaque saison, quelques personnes ont déjà des liens au sein de la famille Bachelor Nation, y compris Sydney Hightower, qui a un lien intéressant avec Hannah Brown de The Bachelorette.

Qui est Sydney Hightower de la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Sydney Hightower de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

Selon le profil Bachelor de Hightower sur le site Web ABC, l’homme de 24 ans est un directeur du marketing de détail de Birmingham, en Alabama. Le profil de Hightower montre également qu’elle est passionnée d’amour, car sa biographie indique spécifiquement qu’elle “aime l’amour” et que ses vacances préférées sont la Saint-Valentin. Cela dit, Hightower est également considéré comme «fougueux, féroce et pas une force avec laquelle vous voulez jouer».

Pendant ce temps, le réseau a révélé que Hightower mène une vie active. Sa biographie explique qu’elle aime faire de la randonnée et planifier des «vacances fantastiques pour elle et son futur mari». Et tandis que Hightower a partagé ses capacités hispanophones ne sont que «so-so», elle «gouverne la piste de danse» et essaie de faire du jogging régulièrement avant de récompenser elle-même avec un petit gâteau fait maison.

Maintenant, il semble que Hightower soit prêt à plonger dans les bras de Weber sur The Bachelor, malgré une rupture difficile dans le passé. Le profil se lit comme suit:

Sydney aime l’amour! Elle a toujours été une fille de type relationnel, mais la fin de sa dernière relation l’a vraiment écrasée. Après avoir été ensemble pendant deux ans, elle et son petit-ami prévoyaient d’emménager ensemble, et même si c’était une relation de haut en bas, elle pensait vraiment que c’était lui. Au moment où son bail était arrivé à échéance et qu’ils avaient commencé à chercher des endroits ensemble, il a dit à Sydney qu’elle n’était pas la seule et a mis fin à la relation immédiatement. Sydney a été dévastée, mais a passé ces derniers mois à reconstruire son cœur brisé et à se préparer à y retourner. Elle cherche à trouver cette personne qui veut tout donner à elle et construire leur vie ensemble.

Chris Harrison partage le lien de Sydney Hightower avec Hannah Brown

Le 16 décembre, Chris Harrison a officiellement présenté les 30 femmes en lice pour le cœur de Weber dans la saison 24. Puis, lorsque l’hôte a parlé de Hightower, il a révélé son lien passé avec un ancien de Bachelor Nation. Et bien que Hightower soit originaire de Birmingham, elle n’a aucun lien avec Hannah Godwin. Mais plutôt, avec Hannah Brown.

Harrison a expliqué que Hightower est «du même lycée que Hannah Brown. Ils sont allés à l’école ensemble à Birmingham, en Alabama. »L’hôte n’a pas approfondi leurs liens. Cependant, il est possible que les fans découvrent l’étendue de la relation de Hightower avec Brown, alors que l’alun de The Bachelorette fera une apparition dans la première le 6 janvier.

Quoi qu’il en soit, Harrison promet à Bachelor Nation que Hightower sera l’un à surveiller. “Parlez d’une surprise”, a déclaré l’hôte. »Sydney entra dans une langue douce et douce. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que tout le monde sache que Sydney allait dire quoi que ce soit. “

Il a poursuivi: “Donc, tout ce qui vous préoccupait – vous savez, la bulle qui vous vient au-dessus de la tête – et vous vous dites, ce n’est probablement pas approprié, ce n’est pas la bonne chose à dire. Sydney le dit. Alors tu vas l’aimer. C’est cette fille. “

Harrison a également confirmé un peu de perspicacité juteuse en ce qui concerne la relation entre Hightower et Weber dans l’émission. “Un certain célibataire que je connais a également dit qu’elle pourrait être l’un des meilleurs baisers du groupe”, a déclaré Harrison. “Alerte spoiler … Attention à Sydney et à ces lèvres pulpeuses, apparemment.”

Pendant ce temps, il semble que Hightower se prépare pour ses débuts en licence. Et sur sa page Instagram, Hightower a posté un clip de l’annonce de Harrison à partager avec ses followers.

“” Elle croyait qu’elle pouvait, alors elle l’a fait “”, a écrit Hightower. «Les secrets sortent! Branchez-vous sur @bachelorabc le 6 janvier pour me regarder décoller dans ce voyage! »

