Qui est Sydney Schafer? L’actrice derrière Waniya dans le film Netflix – HITC

Amanda Edwards / .

The Bygone a été diffusé lundi sur Netflix (États-Unis).

Le film met en vedette – et est également écrit et réalisé par – Graham Phillips (Zach Florrick dans The Good Wife) en tant que propriétaire d’un ranch, Kip Summer.

Pleurant la mort de sa mère, le personnage de Phillips cherche du réconfort dans une maison close voisine, où il sauve la prostituée Waniya, interprétée par Sydney Schafer.

Lorsque Waniya disparaît, l’attention se tourne vers Paris, incarnée par Shawn Hatosy (Andrew ‘Pope’ Cody dans Animal Kingdom), un proxénète recherché pour meurtre.

Et les fans, semble-t-il, souhaitent en savoir plus sur le personnage de Schafer, que nous, HITC Entertainment, avons décrit ci-dessous.

Qui est Sydney Schafer et quel est son âge?

Le profil IMDB de Schafer indique qu’elle est née le 4 juillet 1995 à Las Vegas, Nevada, États-Unis, ce qui lui fait 24 ans.

Elle a obtenu son premier crédit d’acteur en 2013, en jouant Playsemall Follower dans Shazam et le chemin perdu, et est également apparue dans le film, Nocturnal Animals (Hostess) – aux côtés d’Amy Adams et Jake Gyllenhaal – et de l’émission de télévision, This Is Us (Model # 2).

Ce dernier rôle aurait dû être un jeu d’enfant pour Schafer, qui a un passé de mannequin et est apparue comme elle-même dans la série de télé-réalité Face Off.

Elle a donné naissance à un fils, Jasper Hazel Leven Winn, le 11 novembre 2018 et mesure 5 pieds 8 pouces.

Sydney Schafer est-il amérindien?

Tout comme son personnage Waniya, Schafer est d’origine amérindienne. Cependant, selon son compte Instagram (@syderoni), elle fait également partie de Porto Rico.

Dans une interview avec Nous Zine en 2016, elle a nommé Puerto Rico, aux côtés de Portland, comme l’endroit qu’elle aimerait le plus aimer, compte tenu du choix, et a inscrit Frida Khalo, la défunte peintre mexicaine, comme son héros.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Comment regarder The Bygone au Royaume-Uni

The Bygone n’est pas actuellement disponible pour regarder sur UK Netflix, et il n’est pas encore clair si et quand cela est susceptible de changer.

Si vous voulez vraiment le voir, cependant, le film peut être acheté ou loué à divers endroits.

Si vous empruntez, Amazon Video et Apple iTunes (1,99 £ chacun) sont vos paris les moins chers.

Dans d’autres nouvelles, Altered Carbon: Resleeved: Qui est Tatsuhisa Suzuki? Acteur vocal derrière Takeshi Kovacs dans l’anime Netflix