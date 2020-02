Qui est Synnøve Macody Lund? L’actrice de Ragnarok est lauréate des BAFTA! – HITC

Netflix est devenu norvégien avec sa nouvelle série, Ragnarok, qui présente de nombreux talents d’acteur du pays scandinave.

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, le service de streaming a dû se diversifier afin de maintenir son audience mondiale.

Nous l’avons constaté à travers le nombre croissant de films et de séries télévisées en langues étrangères et internationales qui arrivent sur le service de streaming.

Le plus récent et le plus médiatisé de ces sorties internationales est Ragnarok, un drame norvégien qui raconte l’histoire d’adolescents superpuissants et de la fin du monde.

Fidèle à son cadre norvégien, la série présente une pléthore de talents norvégiens et scandinaves, dont l’actrice Synnøve Macody Lund.

De quoi parle Ragnarok?

Ragnarok de Netflix, à ne pas confondre avec Thor: Ragnarok de Marvel, est une série dramatique norvégienne, dirigée par la société de production danoise SAM, qui suit un groupe d’adolescents d’âge scolaire alors que leur petite ville est assaillie par la pollution, la fonte des glaciers et le temps imprévisible.

Seule une force surhumaine, un garçon avec les pouvoirs de Thor lui-même, peut arrêter la fin des jours à venir et protéger la ville de Ragnarok.

Rencontrez Synnøve Macody Lund de Ragnarok

Synnøve Macody Lund n’est pas ce que vous appelleriez un nom de ménage ici au Royaume-Uni, mais la journaliste de 43 ans née à Stord et actrice devenue critique de cinéma est certainement un nom à surveiller.

Non seulement elle a changé d’écriture sur les films pour y être, mais Synnøve est également déjà lauréate pour son travail et en 2011, dans seulement son deuxième rôle d’acteur, a joué un rôle majeur dans le film norvégien Headhunters (Hodejegerne) qui a remporté le BAFTA du meilleur film en langue étrangère en 2012.

En plus de cela, Headhunters est le film norvégien le plus rentable de l’histoire, pas une mauvaise façon de commencer votre carrière d’acteur.

Dans quoi d’autre était-elle?

Alors que le deuxième rôle d’acteur de Synnøve est venu dans Headhunters, sa première apparition est venue en 2004, dans un épisode de la série de comédie norvégienne Team Antonsen.

Depuis, elle a continué à apparaître dans 11 rôles d’acteur au total, dont les plus importants ont inclus des apparitions dans la série norvégienne Acquitted et Black Widows ainsi que dans le jeu vidéo 2018 Battlefield V et aux côtés de Clare Foy dans le film The Girl in the Toile d’araignée.

Ragnarok, avec Synnøve Macody Lund, sorti sur Netflix le 31 janvier 2020 et est disponible en streaming maintenant.

