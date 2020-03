Qui est Tala Gouveia? Une star est née à DCI Lauren McDonald – HITC

Tala Gouveia est une sensation dans le drame ITV McDonald & Dodds.

ITV continue de livrer les marchandises en 2020 avec un autre drame criminel passionnant.

Ils ont captivé un large public avec des gens comme White House Farm, mais ce n’est pas McDonald & Dodds qui a les yeux fixés sur l’écran, avec deux épisodes de longs métrages pour un visionnement essentiel.

Le premier épisode – «La chute de la maison de Crockett» – a été diffusé le dimanche 1er mars 2020 et a reçu une réponse extrêmement positive de la part des critiques et du grand public.

Il met en vedette Jason Watkins (The Crown) comme DS Dodds et Tala Gouveia comme DCI McDonald. La paire joue deux détectives incompatibles affectés à des casse de crack ensemble, bien qu’ils soient assez étranges. McDonald a durci à cause des pressions plus intenses de la tenue du fort dans le sud de Londres, alors que l’on ne peut pas en dire autant de Dodds.

Cependant, ensemble, ils se rendent vite compte qu’ils forment toute une équipe.

Des producteurs derrière Poldark et du scénariste de DCI Banks, Robert Murphy, cela s’est avéré être un vrai bijou, mais prenons un moment pour nous concentrer sur l’une des stars centrales…

Tala Gouveia stars dans McDonald & Dodds

Tala Gouveia aborde le rôle de DCI Lauren McDonald dans McDonald & Dodds.

Originaire de Nottingham, l’actrice travaille depuis de nombreuses années mais a décroché sa plus grande part à ce jour avec ce mystère ITV.

Lors d’une conversation avec le Nottingham Post, elle a parlé de l’émission, donnant aux téléspectateurs la vérité sur son personnage: “Elle est [Lauren] travaille pour la police du Met à Londres et est en ligne pour une promotion mais ne peut faire ce saut que si elle va travailler avec la police à Bath… C’est une ville qui lui semble beaucoup plus petite – elle la trouve un peu endormie et un peu lent. Elle est associée à ce type plus âgé [who has] a été à son bureau pendant des années, mais il a été renvoyé au hasard sur le terrain. “

Elle a poursuivi: «Il est si lent et méthodique et fonctionne complètement différemment de mon personnage qui pense que ça va être un cauchemar mais ils finissent par former ce partenariat vraiment improbable… DCI McDonald est très affirmé et prend des décisions très rapidement. Il va s’accrocher à de très petits détails qui finissent par être des choses énormes dans le cas. Alors ils se complimentent vraiment. »

Tala est fantastique dans le rôle, mais où l’avons-nous vue auparavant?

Tala Gouveia: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un court métrage de 2009 intitulé To Extremes (elle a joué Sophie).

Sa prochaine partie est venue dans le téléfilm de 2012 Deadbeats (serveuse), décrochant des rôles de films ultérieurs dans les arrivées de 2016 (Rajita), Click & Collect (Toy Shop Assistant), Before We Grow Old (Chloe) et For Love or Money (Jane Doe) .

McDonald & Dodds n’est pas exactement l’introduction de Tala dans le monde de la télévision – loin de là! Elle a joué dans Cold Feet (Gemma Murphy), Holby City (Clare Grundy), Plebs (Bella), Lovesick (Naomi), Doctors (La Toya Jeffreys), Fit (Performer), Tracey Ullman’s Show (divers) et EastEnders (Nurse Green). Il existe également des rôles vocaux dans Go Jetters (Tala) et Scream Street (Cleo).

Cependant, il ne fait aucun doute que son dernier rôle de DCI est un triomphe total et le plus important à ce jour.

Quant à l’avenir, elle s’apprête à jouer Ohsha dans un prochain projet de science-fiction appelé G-Loc du réalisateur Tom Paton.

Tala Gouveia et Jason Watkins assister à l’ITV Palooza 2019 au Royal Festival Hall le 12 novembre 2019 à Londres, en Angleterre.

Tala Gouveia est-elle sur Instagram?

Oui, Tala Gouveia est sur Instagram.

Bien qu’il y ait un hic… malheureusement, il est réglé sur privé.

Ceux d’entre vous sur Twitter, d’autre part, peuvent la retrouver sur @TalaGv; elle compte actuellement un peu moins de 700 followers. Si vous avez un parchemin, vous verrez qu’elle a déjà partagé une multitude de contenus liés à McDonald & Dodds.

Nous espérons que vous l’appréciez!

Dans d’autres nouvelles, voici où McDonald & Dodds a été filmé.