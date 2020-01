Qui est Tamara Taylor? Lead dur à cuire d’Octobre Faction – âge, Instagram et rôles précédents! – HITC

Ce nouveau bijou Netflix met en vedette Tamara Taylor en tant que chasseur de monstres… que demander de plus?

La dernière en date à attirer le buzz est la faction d’octobre de Damian Kindler, qui est arrivée le jeudi 23 janvier.

Nous sommes plongés dans l’histoire de chasseurs de monstres accomplis qui reviennent de chez eux à New York avec leurs adolescents. Cependant, leurs professions ne leur permettront tout simplement pas de faire une pause!

C’est une série vraiment imaginative et les stars centrales font toutes un travail incroyable pour impliquer le public dans la dynamique familiale. Mais nous sommes là pour braquer les projecteurs sur Tamara Taylor…

Tamara Taylor joue dans la faction d’octobre

L’actrice canadienne de 49 ans aborde le rôle de la chasseuse de monstres Deloris Allen. Elle est l’épouse de Fred (joué par J. C. MacKenzie) et la mère de Viv (Aurora Burghart) et Geoff (Gabriel Darku).

Dans une interview avec TV Insider, elle a parlé de son personnage Deloris, en disant: «Elle est un paradoxe intéressant pour moi parce qu’elle croit définitivement en ce qu’elle fait. Elle croit en Presidio [the monster-hunting syndicate] et ce qu’ils représentent, et elle a l’impression de protéger la race humaine ainsi que ses enfants. Mais elle a l’impression de ne pouvoir protéger ses enfants de la vérité que pendant si longtemps. »

Elle a poursuivi: “Elle marche sur le bord de ce rasoir où elle essaie de comprendre comment présenter ce qu’elle et Fred font sans bouleverser complètement l’équilibre de la famille.”

C’est un grand rôle, et bien sûr, Tamara l’a détruit. Alors, où l’avons-nous vue auparavant?

Tamara Taylor: films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans du téléfilm LBJ: The Early Years en 1987.

Bien sûr, elle a tant participé depuis lors et a joué dans des émissions telles que Altered Carbon (elle a joué Oumou Prescott), Bones (Camille Saroyan), Sex, Love & Secrets (Nina Spencer), Hidden Hills (Sarah Timmerman), City of Angels (Dr. Ana Syphax) et Party of Five (Grace Wilcox).

Les cinéphiles se souviendront peut-être d’elle en tant que professeur dans Serenity de 2005 réalisé par Joss Whedon (The Avengers).

Quant à l’avenir, nous pouvons nous attendre à la voir dans le prochain film dramatique policier Marzipan (elle incarnera Anna), qui parle d’un officier du renseignement échoué à sa dernière chance.

Suivez Tamara Taylor sur Instagram

Vous pouvez trouver Tamara sur Instagram à @iamtamarataylor; elle revendique actuellement un impressionnant 45,7k followers.

Il y a un tas de contenu lié à la faction d’octobre ainsi que d’excellents clichés, donc ça vaut vraiment la peine d’être suivi. Voici pour espérer plus d’épisodes…

