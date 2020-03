Qui est Tatsuhisa Suzuki? Acteur vocal derrière Takeshi Kovacs dans l’anime Netflix – HITC

Le film d’animation, un spin-off de la série Altered Carbon Netflix, a été diffusé sur le service de streaming la semaine dernière.

Il fait chaud dans la foulée de la saison 2 d’Altered Carbon, qui est également sortie ce mois-ci.

Selon son communiqué de presse officiel de Netflix, Altered Carbon: Resleeved «élargit le monde et crée une nouvelle histoire qui n’a jamais été vue auparavant».

La prémisse est que le personnage principal, Takeshi Kovacs (exprimé par Tatsuhisa Suzuki) doit protéger un tatoueur tout en enquêtant sur la mort d’un patron yakuza aux côtés d’un membre sans fioritures du CTAC (Colonial Tactical Assault Corps) – ce qui peut être beaucoup pour admirez si vous n’avez jamais vu la série ou lisez le roman de 2002 de Richard K. Morgan du même nom.

Mais que savons-nous de l’acteur derrière la voix de Kovacs? Ci-dessous, nous répondons à certaines des questions les plus pertinentes posées par les fans d’Altered Carbon…

Tatsuhisa Suzuki dans JoJo’s Bizarre Aventure et plus

Les fans d’anime sur Netflix peuvent reconnaître Suzuki d’autres émissions sur le service de streaming.

Le talentueux de 36 ans, qui est également le chanteur Ta_2 du groupe de rock japonais Oldcodex, a exprimé Ion dans Record of Grancrest War, Ban dans The Seven Deadly Sins et Ohma Tokita / Ashura dans Kengan Ashura.

Un de ses rôles les plus connus est celui de Prosciutto dans JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind.

Qui est la femme de Tatsuhisa Suzuki, Lisa?

Suzuki n’est pas le seul talent musical de sa maison, avec sa femme Risa Oribe, un auteur-compositeur et parolier qui s’appelle LiSA.

La chanteuse de 32 ans, qui énumère Avril Lavinge, Oasis, Green Day, Paramore, Ke $ ha et Rihanna parmi ses influences musicales, a annoncé en janvier de cette année que le couple s’était marié.

Elle a remporté deux fois la meilleure chanson thème aux Newtype Anime Awards et a remporté le gong des 5 meilleures chansons par téléchargement lors du 34e Japan Gold Disc Award cette année.

Comment regarder Altered Carbon la série et le film sur Netflix

Pour accéder au service de streaming, vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent, d’un téléphone, d’une tablette ou d’une console avec connexion à Internet.

Ensuite, téléchargez simplement Netflix et abonnez-vous à l’une de ses différentes options de package.

La série Altered Carbon: Resleeved et Altered Carbon, qui comprend 16 épisodes sur deux épisodes, est déjà disponible pour regarder l’intégralité.

