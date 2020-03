Qui est Thalissa Teixeira? Rencontrez l’actrice qui a tourné du Brésil à la BBC! – HITC

La trigonométrie de la BBC Two est l’une des émissions les plus uniques depuis des années et présente une foule de talents à venir.

La BBC a toujours été du genre à pousser le bateau avec sa série de comédie dramatique et le nouvel ajout de BBC 2, Trigonometry, n’est pas différent.

Quelque chose d’autre pour lequel la BBC est célèbre donne aux talents d’acteur moins connus une chance de briller et, encore une fois, la trigonométrie excelle ici aussi.

La série met en vedette Gary Carr, Ariane Labed et Thalissa Teixeira dans l’une des séries les plus uniques depuis des années.

Thalissa Teixeira endosse le rôle de Gemma dans la série, mais que savons-nous de la future actrice?

Trigonométrie sur BBC Two

La trigonométrie raconte l’histoire de Kieran et Gemma, une paire de résidents de Londres qui ont du mal à s’en sortir financièrement.

Pour garder la tête hors de l’eau, le couple est obligé d’accueillir un locataire mais, Ray, leur nouveau colocataire bouleverse leur vie plus qu’ils ne l’auraient cru.

Rencontrez l’actrice Gemma Thalissa Teixeira

Thalissa Teixeira joue le rôle de Gemma.

Selon What’s On Stage, l’actrice a passé ses premières années dans l’État brésilien d’Espírito Santo avant de retourner au Royaume-Uni à l’âge de sept ans.

À l’approche de la trentaine, l’actrice commence à se faire un nom et dans Trigonometry, elle apparaît dans son premier rôle principal à la télévision.

Thalissa Teixeira: Films et TV

Thalissa Teixeira est sur la voie du théâtre depuis ses jours au Brésil.

S’adressant à Matt Trueman de What’s On Stage en 2018, Thalissa a déclaré: «Tout le monde se produit au Brésil. Il y a une culture de la célébration et tout le monde s’implique. »

Cela a conduit à un sort à l’école de théâtre et à devenir par la suite une actrice avec son premier rôle à venir dans le film Billionaire’s Ransom (aka Take Down) en 2016.

Depuis lors, elle est apparue dans 12 rôles d’acteur, dont les plus importants sont venus de la série télévisée The Musketeers, Midsomer Murders et même Fast and Furious: Hobbs et Shaw.

La trigonométrie se poursuit le dimanche à 22 heures sur BBC Two tandis que les huit épisodes sont disponibles sur BBC iPlayer.

