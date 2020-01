Qui est Theresa Frostad Eggesbø? Rencontrez l’actrice Ragnarok sur Instagram – HITC

Netflix devient norvégien dans son nouveau drame Ragnarok.

Alors que Netflix est surtout connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, le service de streaming s’est également étendu ces dernières années pour mieux accueillir son public mondial.

Cela s’est produit ces dernières années grâce au nombre croissant de films et de séries télévisées en langue étrangère qui se retrouvent sur le service de streaming.

Le plus récent et le plus médiatisé de ces publications en langues étrangères est Ragnarok, un drame norvégien qui raconte des adolescents surpuissants et la fin du monde.

Conformément à son cadre norvégien, la série présente une pléthore de talents norvégiens et scandinaves, y compris la nouvelle venue relative Theresa Frostad Eggesbø.

De quoi parle Ragnarok de Netflix?

Ragnarok de Netflix, à ne pas confondre avec Thor: Ragnarok de Marvel, est une série dramatique norvégienne, dirigée par la société de production danoise SAM, qui suit un groupe d’adolescents d’âge scolaire alors que leur petite ville est assaillie par la pollution, la fonte des glaciers et le temps imprévisible.

Seule une force surhumaine peut arrêter la fin des jours à venir et protéger la ville de Ragnarok.

Rencontrez Theresa Frostad Eggesbø

Le casting présente une pléthore de talents scandinaves, dont l’actrice norvégienne de 21 ans, Theresa Frostad Eggesbø, qui incarne Saxa dans la série.

En plus de jouer à l’écran en tant qu’actrice, la star née à Oslo a également une carrière musicale à part entière et a récemment déménagé dans la ville britannique de Liverpool pour poursuivre sur cette voie. Elle a sorti trois singles à ce jour qui peuvent être trouvés sur Spotify.

Theresa, qui porte le surnom de Resa, est assez active sur les réseaux sociaux avec des comptes sur Twitter et Instagram avec un peu plus de 12 000 abonnés sur cette dernière plate-forme.

Dans quoi d’autre Resa était-elle?

La carrière d’actrice de Resa est encore à ses balbutiements avec seulement quatre rôles d’acteur à son nom au moment de la rédaction.

Sa première apparition à l’écran est venue dans la série norvégienne Skam où elle est apparue aux côtés de plusieurs de ses co-stars de Ragnarok.

Depuis lors, elle a également joué dans une paire de films, l’effort norvégien de 2017 The Comet (Kometen) et le court-métrage danois de novembre 2018 pour lequel Resa a remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Cinalfama à Lisbonne.

Après avoir joué le rôle principal dans une émission de grande envergure sur Netflix, nous sommes sûrs que ce ne sera pas la dernière fois que nous entendons parler de Theresa Frostad Eggesbø.

Ragnarok, quant à lui, sortira sur Netflix le 31 janvier 2020.

