Qui est Tony Garnett? Save Me Too de Sky Atlantic rend hommage à l’acteur et producteur décédé – HITC

Save Me Too est arrivé sur Sky Atlantic et présente un hommage au regretté Tony Garnett.

Nous aimons tous une bonne série dramatique pour nous coincer les dents et au cours des dernières années, Save Me de Sky Atlantic a été l’un des meilleurs sur le marché.

Maintenant, en avril 2020, une deuxième série du thriller à succès est sortie, Save Me Too.

Le premier épisode sorti le 1er avril 2020 et alors qu’il met en place une autre série d’intrigues captivantes, il prend également un moment pour rendre hommage à une figure légendaire du monde du cinéma et de la télévision, Tony Garnett.

Mais qui était ce personnage vénéré dans l’industrie?

Sauvez-moi aussi sur Sky Atlantic

Après la sortie de la série originale Save Me sur Sky Atlantic au printemps 2018, les fans ont attendu deux ans angoissants de Lennie James and co.

Maintenant, en avril 2020, nous avons enfin la deuxième série tant attendue, baptisée Save Me Too.

La deuxième série se déroule 17 mois après les événements de la première série et voit Nelly continuer la recherche de sa fille disparue.

Save Me Too rend hommage à Tony Garnett

Dans les derniers instants des débuts de Save Me Too, nous voyons que l’épisode rend hommage à Tony Garnett.

Tony Garnett était un acteur et producteur très respecté dont le travail s’est étendu des années 1960 jusqu’au milieu des années 2000.

L’acteur et producteur est décédé à l’âge de 83 ans le 12 janvier 2020 après une courte maladie.

La raison pour laquelle Tony Garnett est rendu hommage à la fin du premier épisode de Save Me Too est parce qu’en mars 1990, il a fondé World Productions, la société derrière Save Me et d’autres drames tels que Line of Duty.

Tony Garnett: Films et TV

Tony Garnett est surtout connu pour avoir produit une multitude de films et de séries télévisées au cours d’une carrière qui a duré près de 50 ans.

Après avoir décroché plus de 20 rôles d’acteur dans les années 50 et 60, Tony Garnett s’est rapidement taillé une réputation de producteur et de réalisateur et s’est tourné vers le travail derrière la caméra à la fin des années 60.

Ses crédits de production et de réalisation les plus connus sont venus de Kes où il a travaillé aux côtés de son collaborateur de longue date Ken Loach, Handgun, Prostitute et Earth Girls Are Easy. Le crédit de production final de Tony Garnett est venu en 2007 pour la série Rough Diamond.

Save Me Too, qui est produit par Tony Garnett’s World Productions, continue sur Sky Atlantic le mercredi soir à 21h jusqu’au sixième et dernier épisode diffusé le 6 mai. Alternativement, les fans peuvent grimper toute la série maintenant sur Sky On Demand et le service de streaming Now TV.

