Qui est Ugly Naked Guy On ‘Friends’?

Les personnages dont on vient de parler ou qui ne voient jamais leur visage sont un vieux trope de l’histoire de la télévision. Cela a commencé à devenir plus raffiné dans les années 1990 lorsque trois sitcoms en particulier faisaient cela en même temps. L’amélioration de l’habitat, bien sûr, avait M. Wilson qui avait caché son visage au-dessus d’une clôture, Frasier avait invisible Maris et Friends avait “Ugly Naked Guy”.

Ce ne sont que quelques exemples, mais Ugly Naked Guy est devenu quelque peu légendaire dans la tradition des amis. Ceux qui connaissent l’histoire de la série se souviennent que ce personnage vivait en face de Monica (Courtney Cox) et Rachel (Jennifer Aniston) et qui n’a été vu que deux fois. À chaque fois, son visage n’a jamais été montré, fournissant un mystère pendant des années sur l’acteur.

Pour les curieux, c’était apparemment le même jeu d’acteur tout au long, mais pas un nom familier.

Combien de temps a-t-il fallu avant la sortie de l’acteur Ugly Naked Guy?

L’équipe de distribution et de production de Friends a gardé secrète l’identité de Ugly Naked Guy pendant des années après la fin de la série, uniquement parce qu’elle ne le savait pas. C’est dommage que l’acteur qui l’a joué n’aurait pas pu en tirer parti pour l’aider à trouver plus de travail d’acteur.

Certaines choses fonctionnent comme ça, bien qu’il ait été assez vu de profil où la plupart de son corps était visible. Après tout, c’était littéralement une salope qui a répondu à sa porte sans vêtements. Il était également clairement en surpoids et avait les cheveux roux dans les deux brefs moments où il a été vu, donnant peut-être un nouveau test de blagues Friends qui ne se poserait pas à l’époque d’aujourd’hui.

Ce n’est que depuis trois ans que la curiosité de qui était cet acteur est devenue si grande, un journaliste du HuffPost a pris un an pour le retrouver. En 2016, le journaliste Todd Van Luling a fait une recherche numérique approfondie de l’acteur et a finalement trouvé un nom.

Au cours des recherches de Van Luling, il a d’abord pensé que c’était l’acteur Michael Hagerty qui était mieux connu pour jouer M. Treeger. Lorsque Hagerty a nié avoir joué à Ugly Naked Guy, Van Luling a poursuivi ses recherches exténuantes et presque infructueuses.

Est-ce que les gens savent qui est Ugly Naked Guy?

Ce qui est le plus bizarre dans cette histoire, c’est la plupart des acteurs et ceux du casting central ne se souvenaient même pas de qui était l’acteur. Le casting de la pièce ne semblait pas trop important à l’époque où les délais étaient probablement constants.

Après un an à tendre la main aux personnes impliquées dans Friends et à une recherche en ligne détaillée, Van Luling s’est finalement lié à quelqu’un qui se souvenait. Jennifer Bender a travaillé dans le casting central et a déclaré que l’acteur qui jouait Ugly Naked Guy était venu pour une réunion.

Il y avait enfin un nom sur le corps, et son nom est John Haugen. Ou, au moins Haugen a affirmé qu’il était le supplément derrière le personnage.

Sur sa page IMDb, il reçoit un crédit pour avoir joué le rôle, même si aucune preuve empirique réelle n’a été fournie par le casting, c’est lui. Van Luling a dû croire Haugen. Quoi qu’il en soit, sur la base de photos publicitaires de Haugen à l’époque, ils semblent correspondre sur la base de plans stratégiques avec Ross de Schwimmer.

Ugly Naked Guy apparaîtra-t-il en cas de redémarrage ou de réunion des «amis»?

(l-r) Matthew Perry comme Chandler Bing, Jennifer Aniston comme Rachel Green, David Schwimmer comme Ross Geller, Courteney Cox comme Monica Geller, Matt Le Blanc comme Joey Tribbiani, Lisa Kudrow comme Phoebe Buffay | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Quand Aniston a annoncé récemment qu’il pourrait y avoir une sorte de réunion d’amis sur HBO Max bientôt, tout le monde était excité par ce que cela pourrait entraîner. Même s’il ne s’agit que d’un court segment pour montrer aux fans où se trouvent les personnages, il est probable que d’autres camées de personnages seront attendus.

Ugly Naked Guy ferait-il un retour et montrerait-il son visage au monde? Haugen a apparemment passé 20 ans sans aucun autre rôle d’acteur, en dehors d’avoir été initialement obligé de garder secrète l’identité de Ugly Naked Guy à la demande de Warner Bros.

De nos jours, gagner plus de travail d’acteur pour jouer un gars nu dans une émission de télévision semblerait presque un scénario typique de showbiz.