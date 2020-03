Qui est Uriel Emil? L’âge, la carrière et Twitter de l’acteur blessé explorés! – HITC

L’acteur Uriel Emil a rejoint Casualty en tant que nouvel ambulancier.

De Grey’s Anatomy à Chicago Med, il y en a pour tous les téléspectateurs médicaux.

Holby City et Doctors sont deux autres séries préférées des fans.

Cependant, Casualty les bat tous car le feuilleton de la BBC est la série dramatique médicale la plus ancienne au monde.

L’émission a été diffusée en 1986 et après plus de 30 ans, elle est toujours aussi forte avec de nouveaux personnages et scénarios.

L’un des débutants qui a récemment rejoint Casualty est l’acteur Uriel Emil. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la star de la BBC, y compris son âge, sa carrière et Twitter!

Rencontrez Uriel Emil

Uriel Emil dépeint Lev ambulancier dans le feuilleton BBC One. L’acteur de 35 ans est né en Israël et vit à Brighton, au Royaume-Uni.

Le personnage d’Uriel dans la série est un ambulancier russe avec une personnalité unique, mais un passé difficile et troublé.

Dans Casualty, le monde de Lev est bouleversé lorsqu’il fait face à plusieurs défis dans sa vie médicale et personnelle.

Uriel Emil: Carrière

Uriel a terminé sa carrière d’acteur à l’Université de Haïfa en Israël.

Avant de rejoindre la famille Casualty, il a fait des apparitions dans plusieurs films et séries télévisées.

Un des premiers crédits des acteurs est dans le film 2007 Bourne Ultimatum. Il a également joué dans la série The Honorable Woman, lauréate d’un Golden Globe.

En 2019, Uriel a fait une apparition dans la longue série dramatique Silent Witness en tant que personnage appelé Ramush.

Outre sa carrière d’acteur, Uriel est un scénariste passionné. En fait, son scénario pour War Dogs a été sélectionné par les New York City International Screenplay Awards l’année dernière.

L’acteur a co-écrit le court métrage de science-fiction The Jump que vous pouvez trouver sur Vimeo.

Uriel Emil: Twitter

Nous avons trouvé Uriel sur Twitter!

Vous pouvez le suivre sous le nom de @urielemil. Il n’a pas été très actif sur la plateforme sociale et comptait 424 abonnés au moment de la publication.