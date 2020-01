Qui est Victoria Paul? Concurrent de Peter Weber

Nous sommes dans quelques semaines dans la saison de Peter Weber de The Bachelor. Et franchement, il y a beaucoup de femmes qui n’ont pas eu le temps de briller – mais j’espère qu’elles auront toutes leur chance bientôt. À ce stade, il y a moins de 20 candidats en lice pour le cœur de Weber, y compris Victoria Paul, qui est une infirmière d’Alexandrie, en Louisiane, qui pourrait passer pour un double pour Demi Burnett de Bachelor In Paradise.

Qui est Victoria Paul de la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Avant la première de The Bachelor Saison 24, Chris Harrison a révélé quelques détails sur Victoria P. dans l’émission Meet the Women. Il l’a décrite comme «une femme forte, étonnante et indépendante». Cela dit, il semble que la femme de 27 ans ait un passé difficile. Et selon l’hôte, Victoria P. a élevé sa sœur après la mort de son père et la lutte de sa mère contre la toxicomanie tout en essayant de faire face.

Puis, lors de la première de The Bachelor le 6 janvier, les téléspectateurs en ont appris un peu plus sur Victoria P. et sa famille, alors que la candidate de Weber a reçu un bref reportage.

«En grandissant, j’étais le principal dispensateur de soins de ma sœur. Mon père est décédé quand j’avais deux ans et ma mère est tombée dans la dépendance », a-t-elle déclaré. «Il y a eu des moments où ma sœur et moi ne savions pas d’où proviendrait notre prochain repas ou si nous n’avions pas de vêtements ou de chaussures adaptés. Je dirais donc que je devais grandir assez vite, assez jeune. »

Victoria P. a poursuivi: «Je ne pensais pas qu’il y avait de l’espoir pour ma mère et il y en avait. Elle a trouvé la sobriété et je suis vraiment très fière. “

Pendant ce temps, Victoria P. a également expliqué pourquoi elle aime son travail, révélant qu’elle est une aidante naturelle. «Je pense que la chose la plus satisfaisante d’être infirmière est de pouvoir aider une personne qui ne peut pas s’aider», a-t-elle déclaré.

Maintenant, il semble que les producteurs de Bachelor n’aient pas exactement abordé toute l’histoire de Victoria P. Mis à part sa vie de famille et sa carrière, la native de Louisiane est également l’une des nombreuses reines de concours cette saison.

Selon sa biographie de bachelier, Victoria P. est l’ancienne Miss Louisana. Elle a été couronnée en 2019 et a également atteint le Top 15 du concours Miss USA. Il est donc possible que Victoria P. connaissait Alayah Benavides, l’ancienne Miss Texas 2019, avant The Bachelor.

Victoria Paul jaillit sur Peter Weber sur «The Bachelor»

Un aperçu du profil Bachelor de Victoria P. vous dira qu’elle est prête à tomber tête baissée pour Weber. Auparavant, la star de téléréalité ne se donnait «pas une chance équitable de trouver l’amour».

“Elle a eu une relation sérieuse qui a duré deux ans, mais son infidélité a conduit à leur rupture après qu’elle soit tombée sur une vidéo sur le téléphone de son ex qui prouvait qu’il la trompait”, lit-on dans sa biographie.

Mais malgré cela, Victoria P. veut trouver un partenaire de vie attentionné et solidaire. “Elle veut quelqu’un qui sera un merveilleux père pour leurs enfants et sera le rock qu’elle n’a jamais eu”, poursuit la biographie. “Elle donne les meilleurs câlins et est ravie d’enrouler ses bras autour de Peter dès qu’elle le rencontre!”

Victoria Paul de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

Pendant ce temps, lors de sa première dans The Bachelor, Victoria P. a pleuré lorsqu’elle a pensé à son éventuel voyage avec Weber.

«Peter semble juste si authentique et si vrai. Je peux certainement me voir tomber amoureux de lui », a-t-elle déclaré. “Je suis donc vraiment excité à ce sujet et je suis submergé par l’émotion parce que je le veux depuis si longtemps.”

Et lors de l’émission Meet the Women, Harrison a confirmé que Victoria P. tombait fort.

“[She’s] rapide avec ses émotions et peut-être un peu rapide avec le mot «L» cette saison », a-t-il dit.

