Qui est Wyatt Oleff? Je ne suis pas d’accord avec l’âge de cet acteur, Instagram et les rôles précédents! – HITC

Je ne suis pas d’accord avec cela met en valeur les talents de Wyatt Oleff.

Contrairement au titre de l’émission, nous sommes définitivement très d’accord avec cela. Le talent à bord du projet de huit épisodes est vraiment impressionnant, avec 21 Laps Entertainment le produisant.

Qui sont-ils, demandez-vous? Eh bien, ils sont connus pour offrir au monde Stranger Things, qui est sans doute l’un des meilleurs efforts télévisés des années 2010 et l’une des plus grandes offres de Netflix.

Avec de grands producteurs et Jonathan Entwistle – réalisateur de The End Of The F *** ing World – à la barre, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Mais évidemment, il est utile d’avoir un casting pour correspondre, et oui, ils en ont un.

La série est basée sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom et peint un portrait sincère de l’âge adulte avec toutes les garnitures de super-héros pour lesquelles nous avons acquis un certain goût au fil des ans. C’est une vente facile, mais regardons de plus près …

Wyatt Oleff: Je ne suis pas d’accord avec ça

Y a-t-il des fans des films It d’Andy Muschietti ici?

Bien sûr qu’il y en a! Le film de 2017 est souvent cité comme l’un des meilleurs films d’horreur des dix dernières années, avec sa suite de 2019 servant également de conclusion épique à l’adaptation par le cinéaste du texte gigantesque de Stephen King.

De nombreux éléments de la production l’ont rendue spéciale, mais c’est le jeune casting en son cœur qui l’a rendu vraiment magique. Alors, qui perdrait l’occasion de les réunir à nouveau?

Je ne suis pas d’accord avec cela met en vedette Sophia Lillis dans le rôle central de Sydney. Elle a joué Beverly Marsh dans It, et elle a rejoint la nouvelle série avec l’ancienne co-star Wyatt Oleff, qui a joué Stanley Uris. C’est super de les revoir réunis!

L’acteur américain de 16 ans joue le rôle crucial d’Austin Baily, mais jetons un coup d’œil à certains de ses précédents travaux…

Wyatt Oleff: Films et séries télé

Les fans d’horreur peuvent associer le plus Wyatt Oleff aux films It, mais un autre rôle viendra à l’esprit des amateurs de MCU.

L’acteur a joué le rôle du jeune Peter Quill dans Guardians of the Galaxy 2014 et Guardians of the Galaxy Vol. 2. Étant donné qu’il n’a que 16 ans et a joué dans certains des plus grands films de la décennie précédente, vous ne pouvez qu’être impressionné.

Le film ne s’arrête pas là, car il a également joué dans la comédie de Rob Pearlstein en 2014, Someone Marry Barry, et devrait jouer Austin Baily dans le prochain thriller The Traveling Man. Il est actuellement en pré-production mais nous savons qu’il se concentrera sur une famille du crime au cours d’un été désastreux.

Il n’est pas non plus étranger à la télévision, apparaissant pour la première fois sur les écrans de la série Animal Practice (il a joué Young George), selon IMDb. Depuis lors, d’autres travaux télévisés ont inclus Suburgatory (Kevuel), Shake It Up (Byron), Once Upon a Time (Young Rumplestiltskin) et Scorpion (Owen).

Je ne suis pas d’accord avec cela Le voit jouer son plus grand rôle à ce jour – bien mérité.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, cela vaut vraiment la peine de suivre l’étoile montante sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @wyattoleff; il compte actuellement 1,9 million d’abonnés impressionnants. Il y a un certain nombre de messages faisant la promotion de son nouveau spectacle, mais le meilleur message est sans doute un cliché de lui avec une partie de l’équipe emblématique de Stranger Things, car qui n’aime pas Stranger Things?

Il a également récemment posté un cliché avec lui aux côtés de ses co-stars pour célébrer la sortie, écrivant simplement: “notre spectacle génial f ** kin est sorti …” auquel Netflix a répondu dans les commentaires: “f ** k ouais”. C’est à peu près ce que nous ressentons à ce sujet!

